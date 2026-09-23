Slušaj vest

Dobre vesti za Crvenu zvezdu pred start nove sezone Evrolige!

Semi Odželej priključio se treninzima ekipe i prema navodima "Meridijan sporta" već je učestvovao i u radu "pet na pet". To bi mogla da bude sjajna vest za crveno-bele pred prvi evropski izazov.

Ipak, još nije poznato da li će se Nigerijac naći među 12 igrača koji će konkurisati za duel sa Žalgirisom.

Neće rizikovati sa važnim igračem

Trener Ibon Navaro jasno je stavio do znanja da neće žuriti sa povratkom Odželeja na parket ukoliko on ne bude potpuno spreman.

Nigerijski košarkaš povredio se tokom prvog pripremnog meča sa Arisom na turniru na Kipru. Do povrede je došlo posle nezgodnog doskoka, pa je Odželej morao da napusti teren.

Sada je ponovo na treningu, što svakako ohrabruje Zvezdu pred početak najvažnijeg dela sezone.

1/7 Vidi galeriju Semi Odželej Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Odželej već pokazao koliko može

Ovaj 30-godišnji košarkaš prošle sezone imao je važnu ulogu u timu sa Malog Kalemegdana, a u pojedinim velikim utakmicama umeo je da preuzme odgovornost i bude jedan od ključnih igrača.

U Evroligi je prošle sezone prosečno beležio 7,2 poena i 3,5 skokova po utakmici.

Kada se pogledaju sve tri njegove sezone u elitnom evropskom takmičenju, brojke su još bolje. Pre Crvene zvezde nastupao je za Virtus iz Bolonje i Valensiju, a ukupno je u Evroligi prosečno imao 9,9 poena i 3,9 skokova.

Žalgiris stiže u Beograd

Crveno-bele na startu Evrolige čeka veoma ozbiljan izazov.

Crvena zvezda u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Žalgiris, a ostaje da se vidi da li će Ibon Navaro već za taj duel moći da računa na Odželeja.

Njegov povratak na treninge svakako je razlog za optimizam, ali poslednju reč imaće stručni štab.