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Nova sezona Evrolige samo što nije počela, a generalni menadžeri klubova već su dali svoje prognoze!

Rezultati tradicionalnog istraživanja doneli su nekoliko očekivanih odgovora, ali i jedno veliko iznenađenje. Dok su najveći evropski klubovi ponovo u samom vrhu, aktuelni šampion ABA lige napravio je ozbiljan iskorak u očima ljudi koji vode evroligaške ekipe.

Olimpijakos prvi favorit za Fajnal-for

Svi generalni menadžeri koji su učestvovali u istraživanju veruju da će se Olimpijakos naći na završnom turniru.

To bi za tim iz Pireja bio čak šesti uzastopni Fajnal-for, što dovoljno govori o kontinuitetu koji grčki velikan ima u Evroligi.

Odmah iza Olimpijakosa nalazi se Panatinaikos sa 86 odsto glasova.

Sledi Real Madrid sa 73 odsto, dok je Fenerbahče dobio 66 odsto glasova.

Kada je reč o ekipama koje bi trebalo da budu u samoj završnici, dakle, nema velikih iznenađenja. Najveći evropski giganti ponovo su u centru pažnje.

Dubai napravio veliki skok!

Ipak, jedno ime posebno upada u oči.

Dubai je dobio čak 46 odsto glasova kada je generalnim menadžerima postavljeno pitanje ko bi mogao da se nađe u samoj završnici takmičenja.

To je ekipu koju predvodi Ćavi Paskval postavilo na visoko peto mesto među favoritima.

Osvajač ABA lige očigledno je ostavio veoma snažan utisak na čelnike evroligaških klubova, koji smatraju da Dubai može da se umeša u borbu sa najvećima.

Obradovićev PAO glavni kandidat za titulu

Kada se pitanje suzi i traži se baš šampion Evrolige, jedan tim se izdvaja.

Panatinaikos je dobio 26 odsto glasova i nalazi se na vrhu liste kandidata za osvajanje trofeja.

To znači da generalni menadžeri najveće šanse daju ekipi koju predvodi najtrofejniji trener Evrope - Željko Obradović.

Olimpijakos, Real Madrid i Fenerbahče jesu među glavnim favoritima za Fajnal-for, ali kada je u pitanju sam trofej, Panatinaikos je dobio najveće poverenje.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Žalgiris i Makabi mogu da budu hit

Posebno zanimljivo bilo je pitanje o mogućem iznenađenju sezone.

Najviše glasova dobili su Žalgiris i Makabi iz Tel Aviva - po 26 odsto.

To znači da čak više od četvrtine generalnih menadžera smatra da ove ekipe mogu da naprave ozbiljan rezultat i poremete planove favoritima.

Na trećem mestu je ponovo Dubai, sa 13 odsto glasova.

To pokazuje da čak i oni koji novu ekipu Ćavija Paskvala ne vide među glavnim kandidatima za Fajnal-for veruju da bi Dubai mogao da bude jedan od timova koji će favoritima napraviti ozbiljne probleme.

Zvezda i Partizan bez velikog poverenja

Kada je reč o Crvenoj zvezdi i Partizanu, generalni menadžeri nisu bili naročito darežljivi.

Srpski velikani nisu dobili veliki broj glasova u ključnim kategorijama istraživanja, pa ih čelnici evroligaških klubova ne vide među glavnim favoritima za završnicu takmičenja.

Ipak, Evroliga je poznata po tome da prognoze često padaju u vodu kada sezona počne.

A odgovor na pitanje da li će Zvezda i Partizan uspeti da demantuju generalne menadžere - stići će tek na parketu.