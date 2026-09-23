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Nova sezona Evrolige samo što nije počela, a prognoze i očekivanja već pršte sa svih strana.

Jedan od onih koji je bez dlake na jeziku govorio o šansama srpskih velikana jeste proslavljeni reprezentativac Nikola Lončar.

U razgovoru za "Mondo", nekadašnji košarkaš Partizana detaljno je analizirao beogradske večite rivale, ali i pokušao da predvidi konačan plasman ekipa u elitnom takmičenju.

Njegova procena neće se baš dopasti navijačima Partizana!

Zvezdu vidi ispred Partizana

Lončar smatra da bi Crvena zvezda mogla da ponovi približno rezultat iz prošle sezone, dok Partizan čeka mnogo teži zadatak.

Crveno-bele vidi oko devetog ili desetog mesta, dok bi crno-beli, prema njegovoj proceni, mogli da budu u grupi ekipa koje će se boriti za pozicije od desetog mesta naniže.

Posebno je istakao da je Partizan tokom leta praktično promenio kompletan sastav.

"Dosta se kasnilo sa pravljenjem ekipe", rekao je Lončar, uz ocenu da je veliki deo tržišta već bio zatvoren kada su crno-beli počeli ozbiljnije da sklapaju roster.

Ipak, jedan potez smatra izuzetno važnim.

"Najvažnije je što je ostao Karlik Džouns"

Za Lončara nema dileme - Karlik Džouns je najvažnija karika novog Partizana.

"Najvažnija stvar za Partizan je to što je ostao Karlik Džouns", poručio je nekadašnji reprezentativac.

On smatra da novi Partizan može da bude mnogo bolji u odbrani nego prošle sezone, ali da postoji jedan ozbiljan problem – manjak talenta i kreacije.

Upravo zato Džouns ima dodatnu težinu.

Lončar je podsetio da se prošle sezone vrlo jasno videlo šta se događa kada plejmejker nije na raspolaganju i da crno-beli trenutno nemaju pravu alternativu koja bi u potpunosti preuzela njegovu ulogu.

Vildoza i Pjola mogu da budu važni

Partizan je ovog leta doveo Luku Vildozu i Alesandra Pjolu, a Lončar smatra da će oba igrača imati svoje mesto u sistemu.

Vildoza je, prema njegovoj proceni, kompletan igrač koji može da doprinese na obe strane terena, dok je Pjola specijalista za odbranu koji je napredovao i u napadačkom delu igre.

Ipak, Džouns ostaje centralna figura.

Lončar posebno upozorava da Partizanu nedostaje još jedan igrač sposoban da kreira i donese poene.

"Partizanu fali startna četvorka"

Upravo tu vidi najveći nedostatak crno-belih.

"Po meni fali startna četvorka i možda još jedan igrač koji ima poene u rukama spolja", rekao je Lončar.

Kako je objasnio, nije neophodan samo klasičan skorer, već košarkaš koji može da doprinese i u kreaciji.

To bi, prema njegovom mišljenju, dodatno rasteretilo Džounsa i Vildozu.

Zvezda? Vajler-Beb ga je posebno oduševio

Kada je analizirao Crvenu zvezdu, Lončar je bio mnogo konkretniji u pohvalama.

Posebno mu se dopao dolazak Nika Vajlera-Beba, za kojeg smatra da može da donese ravnotežu ekipi na obe strane terena.

"Sviđa mi se zadnji potpis Vajler-Beb koji unosi dosta balansa u napadu i u odbrani", istakao je Lončar.

Ipak, jednu stvar pratiće sa posebnom pažnjom - učinak Džonatana Motlija.

Bivši reprezentativac smatra da kod američkog centra postoji razlog za oprez, s obzirom na to da u prethodnim sezonama nije pružao partije kakve je nekada imao u Fenerbahčeu.

Batler može da bude lider, ali mora da zasluži tu ulogu

Jedno od pitanja odnosilo se i na Džastina Batlera, koji je tokom priprema bio često na meti kritika.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Lončar ne želi unapred da mu dodeli ulogu lidera.

"Ako pogledamo prošlu sezonu, on može da krene kao lider Crvene zvezde, ali to treba da zasluži", poručio je.

Prema njegovim rečima, situacija u Zvezdi je potpuno drugačija od one u Partizanu, jer crveno-beli imaju više igrača koji mogu da preuzmu odgovornost.

"Žalgiris može da bude iznenađenje"

Kada je birao tim koji bi mogao da napravi najveće iznenađenje, Lončar nije mnogo razmišljao.

Njegov izbor je Žalgiris.

"Mogao bi da se priključi gore, ne verujem da će ugroziti Top 4, mislim da mogu više nego prošle sezone", ocenio je.

Posebno je izdvojio povratak Jonasa Valančijunasa, kao i dolaske Sterlinga Brauna i Karsena Edvardsa.

Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Dubai iznad svih

Lončar je među glavne favorite stavio Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Dubai i Hapoel.

Posebno je zanimljiv njegov pogled na Real Madrid, za koji smatra da je napravio veoma važan potez na klupi.

"Najveće pojačanje Real Madrida je trener", rekao je Lončar, misleći na Pedra Martineza.

Kada je reč o ekipama iz sredine, očekuje veoma neizvesnu sezonu, pogotovo jer je veliki broj klubova promenio trenere.

Njegova prognoza: Zvezda ispred Partizana

Kada je na kraju morao da poređa ekipe po kvalitetu, Lončar je napravio jasnu podelu.

Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Dubai, Hapoel i Žalgiris vidi kao ekipe koje su trenutno iznad ostatka konkurencije.

Iza njih bi, prema njegovoj proceni, trebalo da bude velika gužva.

U toj grupi vidi Olimpiju iz Milana, Efes, Crvenu zvezdu, Barselonu, Makabi i Valensiju.

Partizan je stavio u grupu koja će se boriti za plasman od sredine tabele naniže, zajedno sa ekipama poput Bajerna, Baskonije, Pariza, Bešiktaša i Virtusa.

"Partizan mora da grabi svaki poklon"

Za kraj, Lončar je poslao jasnu poruku crno-belima.

Smatra da Partizan mora da igra utakmicu po utakmicu, da koristi svaki kiks rivala i da posebno bude siguran na domaćem terenu.

"Svaki kiks udaljavaće ih od zone plej-ina", upozorio je Lončar.

Njegova prognoza je jasna - Zvezdu vidi u borbi za gornji deo sredine tabele, dok Partizanu predviđa mnogo teži put do plej-ina.