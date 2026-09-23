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Crvena zvezda će u četvrtak od 20 časova započeti ovosezonsko učešće u evropskom takmičenju.

Novi trener ekipe sa Malog Kalemegdana je na poslednjem treningu, dan pred utakmicu, potvrdio dobru vest, ali govorio i o lošoj.

"Semi Odželej će biti spreman za utakmicu. Đurišić još nije trenirao sa ekipom, tako da neće igrati. Još uvek radimo na njegovoj rehabilitaciji, tako da u ovom trenutku nemamo precizan datum njegovog povratka na teren. Kada završi sa lekarima i fizioterapeutima, počećemo rehabilitaciju, a onda će postepeno početi da radi i sa ekipom", rekao je Ibon Navaro.

Španac će prvi put iza sebe imati veliku podršku navijača.

"Košarka je u Beogradu više od sporta. To je svojevrsna kultura, strast, lajtmotiv. Dakle, nije samo sport. To je nešto mnogo više. Radujemo se što ćemo sutra videti ekipu, arenu, veliki broj naših navijača i osetiti energiju koju će nam pružiti".

Šta je cilj Crvene zvezde u Evroligi ove sezone?

"Da se takmičimo svakog dana. Ne možemo da razmišljamo o tome da je pred nama preduga sezona sa mnogo utakmica i da unapred postavimo neki cilj, poput određenog broja pobeda. Moramo da se borimo svakog dana, svakog minuta, i da pokušamo da pružimo najbolje što možemo".

Žalgiris je kvalitetan tim, posebno kada se uzme u obzir to da su sada jači za Jonasa Valančijunasa i Karsena Edvardsa.

"Oni imaju veći takmičarski ritam od nas. Počeli su da treniraju i rade zajedno ranije od bilo koga. Već su odigrali dve zvanične utakmice, tako da će sigurno doći sa većim ritmom nego mi. Ali mi igramo kod kuće. Mislim da smo na vreme uradili najvažnije stvari kako bismo bili u stanju da se takmičimo. Sigurno je da ćemo u nekim detaljima grešiti, ali najvažnije je da imamo energiju i da stvari koje moramo dobro da uradimo – uradimo kako treba".

Valančijunas je najveće ime u redovima ekipe iz Kaunasa.

"Mislim da je Žalgiris ekipa koja veoma dobro igra kao tim. Ako se fokusirate na njega, Slejvu, Tubelisa ili Edvardsa, neko drugi će vas kazniti. Uprkos promenama, zadržali su veoma važnu okosnicu ekipe i istog trenera. Nisu mnogo menjali filozofiju igre. Zbog toga imaju automatizme koji im omogućavaju da reaguju na različite defanzivne odluke. Mislim da protiv njih moramo da igramo kao tim, očekujući da će i oni igrati kao tim. Ne treba da se fokusiramo niti da „targetiramo“ jednog igrača".

Zvezda je tokom pripremnog perioda pokazala nekoliko lica, a Španac je srećan kako ekipa napreduje.

"Mislim da smo na poslednja četiri ili pet treninga napravili važan iskorak u najvažnijim stvarima za nas, odnosno u onome sa čime smo se u tom trenutku najviše mučili. Sviđa mi se energija i hemija koju grade u ekipi. To je ono čime sam najzadovoljniji".

Upitan je o činjenici da su treneri FK Crvena zvezda i KK Partizan iste nacionalnosti kao on.

"Sa Rijerom sam se sreo otprilike isto onoliko puta koliko i sa Penjarojom, tako da nismo imali mnogo vremena da razgovaramo. Naši rasporedi tokom priprema su bili takvi da se jednostavno nismo mnogo sretali. Jednog sam sreo ga na parkingu, drugog u tržnom centru. Nismo imali mnogo vremena. A možda je i bolje da nas ne viđaju zajedno u javnosti. Tako neke stvari ostaju privatne. Mi smo svojevremeno imali mnogo trenera sa Balkana u Španiji. To je jednostavno ciklus. Nije zbog nekog posebnog razloga. Sada je tako. Ne postoji nikakav tehnički ili taktički razlog zbog kojeg se sada dešava ova situacija. To su jednostavno ciklusi".

1/5 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Žalgiris Foto: Kurir Sport

Ne krije Navaro da je pred njim mnogo posla.

"Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima. Mislim da pripremne utakmice moramo da posmatramo u pravom kontekstu – koliko ste treninga imali u prethodnim satima, kakav je bio intenzitet, kako ste iskoristili slobodan dan između utakmica, da li ste ga više iskoristili za izgradnju hemije ili za rad na taktici i tehnici".

Nada se da će ekipa izgledati onako kako želi.

"Sve to mora da se posmatra u kontekstu. Postoje stvari koje javnost i vi ne znate, a mi ih znamo. Dakle, za sve postoji razlog. Mislim da će sutra biti prvi put da smo se pripremali za utakmicu u smislu da smo posebno obratili pažnju na određene stvari. Nadam se da ćemo imati pravi pristup utakmici. Ali to će biti tek prvi korak. Možda ćemo napraviti greške, ali mi još uvek upoznajemo ekipu, a ekipa još uvek upoznaje trenere. I ponovo - ovo je proces", poručio je Ibon Navaro.

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