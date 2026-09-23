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Kapiten ekipe sa Malog Kalemegdana je dan pred utakmicu 1. kola Evrolige protiv Žalgirisa istakao da se raduje startu sezone.

"Uzbuđen sam, iskreno. Novi trener, dosta novih igrača, sve je to jako lepo izgledalo tokom priprema. Radilo se jako, u pozitivnoj atmosferi. Spremni smo i nekako sa osmehom na licu čekamo novu sezonu", rekao je Ognjen Dobrić.

Poručio je šta su ciljevi Crvene zvezde u sezoni koja će startovati u četvrtak.

"Zvezdini ciljevi se uvek znaju. Naravno, napad na sve trofeje koje god možemo. Što se tiče Evrolige, uvek gledamo da napravimo što bolji rezultat. Prvo neka bude taj plej-of, pa ćemo da vidimo dalje".

"Pripremne utakmice uglavnom služe kao treninzi, tako da ne treba mnogo obraćati pažnju na rezultat, koliko na stvari koje treba da se poprave i unaprede u igri. Odigrali smo jako dobre turnire na Kipru i Kritu, dosta dobrih utakmica iz kojih se nadam da smo izašli pametniji i kvalitetniji".

Veliki broj promena u sastavu znači da je potrebno vreme i za stvaranje hemije. Kao jedan od igrača sa najdužim stažom u klubu i kapiten ekipe, Dobrić posebno ističe ulogu novog trenera u tom procesu.

"Za sada ide stvarno dobro. Mislim da najveću ulogu igra trener, koji voli mnogo da radi, ali u pozitivnoj atmosferi. Sve je do sada bilo, sa jedne strane naporno, ali i jako pozitivno, sa osmehom na licu. Atmosfera je tu, mislim da sve funkcioniše kako treba".

1/5 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Žalgiris Foto: Kurir Sport

Dobrić je svestan da će na atmosferu uticati i rezultati kada počnu zvanične utakmice.

"Naravno, zavisi i od početka sezone i rezultata. Nadam se da ćemo ostati sa osmehom na licu što duže i da će sve ići kako treba".

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