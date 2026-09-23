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U sastavu crveno-belih, koji predvodi novi trener Ibon Navaro, naći će se i zvučno letnje pojačanje Nik Vajler-Beb.

Vajler-Beb biće jedan od ključnih aduta Zvezde na spoljnim pozicijama, a interesantno je da je on upravo protiv Žalgirisa u dresovima Bajerna i Efesa pružio neke od svojih najboljih evroligaških partija.

Pred duel sa snažnim litvanskim timom poručio je sledeće.

"Treba da budemo ono što jesmo i da igramo našu igru. Imaju fizički snažne igrače, a mi moramo da se držimo naše plana igre".

Imao je posebnu poruku za navijače pred svoj evroligaški debi u Zvezdinom dresu pred njima...

"Veoma sam uzbuđen da ih vidim sve ovde i da oni vide šta mi to sve stvaramo. Ovo je samo prvi dan".

1/5 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Žalgiris Foto: Kurir Sport

Čime je zadovoljan posle pripremnog perioda?

"Hemijom. Imamo puno novih igrača i novog trenera. Najvažnije je koliko brzo možemo da izgradimo pravu hemiju. To je najvažnije, kako na terenu, tako i van njega".

Šta konkretno smatra pravom hemijom?

"Da se poštujemo i verujemo jedni drugima. Važno je da igrači i van terena imaju konekciju. Važna je komunikacija".

Šta je uočio posle pripremnih utakmica?

"Rivali su bili fizikalniji od nas. Moramo da igramo više fizički i budemo zajedno. Odbrana će biti ta koja će rešavati utakmice i smatram da na tome treba da radimo. Nisu pobede i porazi glavna stvar predsezone, već građenje hemije. Dobro je pobediti, ali iz poraza se uči. Rezultat nije toliko bitan ako smo danas bolji nego što smo bili juče", zaključio je Vajler-Beb.

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