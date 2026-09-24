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Košarkaški klub Crvena zvezda u prvom kolu nove sezone Evrolige dočekuje litvanski Žalgiris.

Meč se igra u četvrtak sa početkom u 20 časova.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Prenos ovog duela možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum, a detaljnije možete pratiti na stranicama Kurir sporta.

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Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice Izvor: Arena 1 Premium