Prenos ovog duela možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum, a detaljnije možete pratiti na stranicama Kurir sporta
Evroliga
POČINJE NOVA SEZONA EVROLIGE: Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Žalgiris?
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Košarkaški klub Crvena zvezda u prvom kolu nove sezone Evrolige dočekuje litvanski Žalgiris.
Meč se igra u četvrtak sa početkom u 20 časova.
KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs
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Prenos ovog duela možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum, a detaljnije možete pratiti na stranicama Kurir sporta.
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