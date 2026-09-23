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Četvorica eksperata Evrolige, Džef Gilingam, Havijer Gansedo, Frenki Saks i Igor Petrinović, rangirali su ekipe na osnovu poverenja koje imaju u njihove mogućnosti pred početak sezone, a konačan plasman određen je prosekom njihovih glasova.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Na vrhu se nalazi Real Madrid, koji je prema mišljenju stručnjaka ostavio odličan utisak tokom Superkupa, ispred Panatinaikosa i Olimpijakosa. Fenerbahče je četvrti, dok je Dubai na petoj poziciji.

Anadolu Efes je šesti, Hapoel Tel Aviv sedmi, a Žalgiris osmi.

Crvena zvezda zauzima deveto mesto, koje deli sa Olimpijom iz Milana.

"Zvezda ostaje čvrsto u konkurenciji za Play-In. Sa mnogo igrača iz prošlosezonskog sastava, pitanje je da li nova pojačanja mogu da podignu ovaj klub na još viši nivo", navodi se u obrazloženju zvaničnog sajta Evrolige.

Iza Zvezde i Milana slede Valensija, Makabi, Partizan, Barselona i Paris.

Crno-beli su na 13. mestu, a Evroliga posebno ističe težak početak sezone za ekipu Đoana Penjeroje, koja će u prvih devet kola čak šest puta gostovati.

Barselona je 14, dok je Pariz na 15. poziciji, uprkos osvajanju francuskog Superkupa. Bajern je 16, Bešiktaš 17, Asvel 18, Virtus 19, dok je Baskonija na poslednjem, 20. mestu.

Kompletna lista izgleda ovako:

1.Real Madrid

2. Panatinaikos

3. Olimpijakos

4. Fenerbahče

5. Dubai

6. Anadolu Efes

7.Hapoel Tel Aviv

8. Žalgiris

9. Crvena zvezda / Olimpija Milano

11. Valensija

12. Makabi Tel Aviv

13. Partizan

14. Barselona

15. Paris

16. Bajern Minhen

17. Bešiktaš

18. Asvel

19. Virtus Bolonja

20. Baskonija