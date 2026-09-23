"Bilo je povreda, neki igrači su igrali u reprezentacijama. Igrali smo prijateljske utakmice, zadovoljan sam načinom na koji smo se borili. Svi smo trenirali deset dana, ne računajući povređene igrače. Niko nije 100%, ali imamo utakmice pred sobom i igrači više vole utakmice nego treninge. Moramo da se pripremimo i borimo kao što smo na poslednjoj utakmici protiv PAOK-a", rekao je Obradović.