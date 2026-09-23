OBRADOVIĆ PRED START EVROLIGE: Niko nije 100% spreman, moramo da se borimo...
Obradović se se osvrnuo na pripremni period, tokom kog je imao problema sa povredama igrača.
"Bilo je povreda, neki igrači su igrali u reprezentacijama. Igrali smo prijateljske utakmice, zadovoljan sam načinom na koji smo se borili. Svi smo trenirali deset dana, ne računajući povređene igrače. Niko nije 100%, ali imamo utakmice pred sobom i igrači više vole utakmice nego treninge. Moramo da se pripremimo i borimo kao što smo na poslednjoj utakmici protiv PAOK-a", rekao je Obradović.
Panatinaikos otvara sezonu protiv Pariza, u četvrtak od 20.15.
"Prva utakmica Evrolige je posebna. Lične stvari nisu važne. Moje misli su usmeren na pripremu utakmice. Moja koncentracija je na meč", ističe Obradović.
Šta očekivati od Pariza?
"Imamo mnogo informacija o Parizu, igrali su Superkup. Mnogo tranzicije, mnogo šutnutih trojki", kaže Željko.