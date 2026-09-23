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Nekadašnji bek Partizana je istakao da njegova ekipa mora od samog početka da bude maksimalno koncentrisana, posebno imajući u vidu atmosferu koja je očekuje u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

"Bilo bi sjajno da snažno uđemo u meč, ali oni igraju kod kuće i ovo je prva utakmica, tako da očekujemo da će izaći sa velikom energijom. Bez obzira na to kako utakmica počne, ona traje 40 minuta, tako da moramo ostati fokusirani sve vreme", rekao je Vilijams-Gos.

Posebnu pažnju privlači i njegov komentar o novom treneru Crvene zvezde Ibonu Navaru. Španski stručnjak preuzeo je ekipu tokom leta, a Vilijams-Gos imao je priliku da se susretne sa njegovim ekipama još tokom perioda provedenog u Real Madridu.

"Zaista mi se dopada kao trener. Igrao sam protiv njegovih ekipa dve godine dok sam bio u Real Madridu, a on je odlično radio sa Unikahom, tako da zaista poštujem njegov rad", istakao je košarkaš Žalgirisa.

Utakmica se igra u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj Areni".