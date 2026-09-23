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Biće ovo prvi i ujedno veliki ispit za ekipu trenera Ibona Navara, koji će naspram sebe imati velikog rivala, koji se ovog leta silno pojačao dolascima Valenčijunasa, Brauna i Edvardsa.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Žalgiris, a uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Špancu Karlosu Perugi, kome će pomagati sunarodnik Alberto Baena i Italijan Gvido Đovaneti.

Utakmica se igra u četvrtak u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20 časova

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Dušan Tadić na treningu reprezentacije Izvor: MONDO/Dušan Ninković