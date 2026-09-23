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Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris od 20 časova i Beogradskoj Areni nove sezone Evrolige.

1/5 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Žalgiris Foto: Kurir Sport

Crveno-beli imaju prednost domaćeg terena, ali im u goste dolazi ekipa sa najboljim centrom lige. Naravno, to su Žalgiris i Jonas Valančijunas.

"Naravno, znamo koliko je teško igrati ovde u Srbiji protiv Crvene zvezde. Imaju dosta iskusnih igrača i novog trenera i biće veliki izazov da igramo sa njima ovde. Očekujem da bude bučno i da bude jaka fizička borba. Možda neće biti toliko kvalitetno jer je prva utakmica. Mislim da svakom timu nedostaje još treninga, kako bi se uigrali. Svaki tim traži svoju igru. Svakako, biće fizički jaka borba. Ibon Navaro ima ideju. Možete da vidite da hoće da igra brzo, kako se to kaže, španski stil košarke, da se napadne svaki skok. Na svakoj poziciji, Zvezda je iskusna, od plejmejkera do centara. Imaju mnogo šutera i mnogo igrača koji mogu da igraju jedan na jedan. Mogu uvek da vas kazne, opasni su, pa moramo da budemo pažljivi", rekao je Tomas Masijulis.

Ekipa je drugačija nego prošle godine:

"Kao što sam rekao, na svakoj poziciji imaju po dva, tri igrača koji su iskusni, i sve počinje od plejmejkera. Znaju kako hoće da igraju, znaju kako se igra u Evroligi, imaju mnogo šutera kao što sam rekao, opasni su. Biće veliki izazov za nas"

Pričao je i o najboljem igraču Valančijunasu.

"Njegovo iskustvo van terena, u svlačionici, znači nam sve. Sa druge strane, moramo da naučimo kako da igramo sa njim, da nađemo ritam u odbrani i napadu. Sa njim hoćemo da igramo na jedan način, bez njega na drugi. Nije to ništa novo. Biće teško da sve uskladimo, teško je reći kako će sve biti, ali on nam je veliko pojačanje", zaključio je trener Žalgirisa.