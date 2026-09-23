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Velika nedoumica u Pireju pred početak nove sezone Evrolige bila je vezana za Nikolu Milutinova i njegovo zdravstveno stanje, ali je sada su stigli pozitivni signali.

1/12 Vidi galeriju Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport

Milutinov je tokom pripremnog perioda imao problema zbog kojih je njegov nastup na startu Evrolige bio pod znakom pitanja, ali srpski centar se našao na spisku putnika Olimpijakosa za Vitoriju,

Upravo je status srpskog reprezentativca bio jedna od retkih nedoumica za Jorgosa Barcokasa uoči prvog zvaničnog meča sezone.

Prema informacijama iz Grčke, Olimpijakos je u Vitoriju poveo 13 igrača, a među njima je i Milutinov. Ipak, njegov boravak u ekspediciji još ne znači automatski da će se naći među 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu.

Konačnu odluku Barcokas će doneti pred sam meč, u zavisnosti od toga kako se Milutinov bude osećao i koliko će biti spreman da odgovori zahtevima utakmice.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20 časova i 30 minuta u "Fernando Buesa Areni".