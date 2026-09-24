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Košarkaš Panatinaikosa Huančo Ernangomez podelio je neverovatnu anegdotu iz perioda kada je stigao u redove atinskog velikana.

Navijači Panatinaikosa priredili su mu spektakularan doček, a onda je usledio prizor koji ga je potpuno zatekao - kokoška bez glave završila je na šoferšajbni njegovog kombija!

Španski košarkaš gostovao je u podkastu u saradnji „Marke“ i Evrolige, gde je govorio o životu u Grčkoj, radu sa Željkom Obradovićem, ali i periodu provedenom sa Nikolom Jokićem.

Ipak, jedna anegdota posebno je privukla pažnju.

"Gde sam se ja upleo?!"

Ernangomez priznaje da je već pri prvom dolasku u Atinu shvatio da ga čeka potpuno drugačiji košarkaški svet. Navijači Panatinaikosa priredili su mu spektakularan doček, ali ono što je usledilo na putu ka stadionu ostavilo ga je bez teksta.

Veoma sam srećan u Atini. Od prvog dana me je dočekalo 15.000 navijača sa dimnim bombama. Pomislio sam: "Gde sam se ja upleo? Zašto nisam potpisao u Španiji i imao svoj mir? Ali, uvek sam voleo najteže i najluđe puteve", ispričao je Ernangomez.

A onda je usledila scena koju će, po svemu sudeći, dugo pamtiti.

Kokoška bez glave završila na šoferšajbni

Dok je u kombiju putovao ka stadionu, Ernangomez je doživeo nešto što nije očekivao ni u najluđim snovima.

"Na putu do stadiona, nakon mog dolaska, bili smo u kombiju i prolazili pored navijača Panatinaikosa. Odjednom je nešto palo na šoferšajbnu. Bila je to kokoška bez glave", otkrio je Španac.

Još veći šok usledio je kada mu je član obezbeđenja objasnio šta se dogodilo.

"Jedan od članova obezbeđenja mi je rekao: "Ovo je iz Olimpijakosa". U tom trenutku sam se uplašio. Ovde je nemoguće ostati nezapažen", dodao je Ernangomez.

Rivalstvo Panatinaikosa i Olimpijakosa jedno je od najžešćih u evropskoj košarci, a Ernangomez je praktično odmah po dolasku osetio koliko ta priča može da bude intenzivna.

Sa Jokićem ostao u kontaktu

Španski košarkaš imao je priliku da deli svlačionicu i sa Nikolom Jokićem, a za najboljeg srpskog košarkaša ima samo reči hvale.

Ernangomez ističe da su imali odličan odnos i da su i danas u kontaktu.

"Imao sam odličan odnos sa Jokićem i još uvek sam sa njim u kontaktu. Igrati pored njega je lako, jer vam pomaže i stvara situacije za vas. On je sjajna osoba i veoma skroman", rekao je Huančo.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Obradović ga oduševio za samo dve nedelje

Posebno je govorio i o saradnji sa Željkom Obradovićem, sa kojim je tek počeo da radi, ali već ima velika očekivanja.

"Imam veliku želju da učim od Željka. Oduvek sam bio igrač koji je voleo da ga treniraju i da trener može da izvuče najbolje iz mene. Imam velika očekivanja od njega. Zajedno smo tek dve nedelje i to je potpuno drugačija filozofija", zaključio je Ernangomez.

Jedno je sigurno - Ernangomez je za kratko vreme shvatio da u Atini košarka nije samo sport. Posebno kada se u priču umešaju Panatinaikos, Olimpijakos i... kokoška bez glave na šoferšajbni.