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Crvenu zvezdu na startu nove sezone Evrolige čeka težak ispit, pošto će u Beogradskoj areni ugostiti Žalgiris.

Paklena atmosfera očekuje goste iz Kaunasa, a među njima će biti i dobro poznato lice - bivši košarkaš Partizana Najdžel Vilijams-Gos.

Amerikanac je pred dolazak u Beograd govorio o svom nekadašnjem rivalu, ali je posebnu pažnju posvetio treneru crveno-belih Ibonu Navaru, za kojeg ima samo reči hvale.

"Veoma poštujem ono što je uradio"

Vilijams-Gos je imao priliku da se tokom perioda u Real Madridu uveri u kvalitet Navarovih ekipa, a sada će prvi put igrati protiv njega u Evroligi.

"Kao trener, zaista mi se dopada. Dve godine sam igrao protiv njegovih ekipa dok sam bio u Madridu, a u Malagi je radio odličan posao. Veoma poštujem ono što je uradio i mislim da ima dobre ideje. Drago mi je zbog njegovog debija u Evroligi. Pred nama je veliki izazov, ali mislim da smo spremni", rekao je Vilijams-Gos.

Bivši plejmejker Partizana svestan je da Žalgiris čeka izuzetno težak posao, posebno zbog atmosfere koja ih očekuje u Beogradskoj areni.

"Moramo da ostanemo koncentrisani 40 minuta"

Litvanski klub želi da sezonu u elitnom evropskom takmičenju otvori na pravi način, ali Vilijams-Gos zna da će početak meča biti posebno važan.

"Bilo bi sjajno kada bismo uspeli dobro da počnemo utakmicu, ali oni igraju kod kuće i ovo su prve utakmice sezone, tako da očekujemo da će na teren izaći sa mnogo energije. Bez obzira na to kako će sve početi, ovo je utakmica koja traje 40 minuta, tako da moramo da ostanemo koncentrisani sve vreme", poručio je Amerikanac.

O atmosferi u Beogradu govorio je i Dastin Sleva, koji će takođe imati priliku da prvi put oseti kako izgleda igrati pred navijačima Crvene zvezde u Evroligi.

Amerikanac je otkrio da su upravo takve scene bile jedan od razloga zbog kojih je želeo da zaigra u elitnom evropskom takmičenju.

"Znam da imaju veoma dobrog trenera. Kada sam bio u Španiji, Ibon Navaro je uvek imao odličan tim u Malagi i tamo su izgradili dobru tradiciju. Kada sam želeo da igram Evroligu, to je bilo zato što sam gledao navijače poput onih koje ima Crvena zvezda. Ovakve atmosfere su ono zbog čega živiš kao igrač i zbog čega želiš da igraš" rekao je Sleva.