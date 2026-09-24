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Ozbiljan udarac za Olimpiju Milano pred start Evrolige!

Italijanski tim neće moći da računa na Garisona Metjuza na utakmici protiv Partizana u Beogradskoj areni.

Metjuz je ovog leta stigao u Milano kao jedno od zanimljivijih pojačanja ekipe, posle višegodišnjeg iskustva u NBA ligi. Međutim, njegov debi u Evroligi moraće da sačeka.

Metjuz već propustio Superkup

Amerikanac nije bio u sastavu Olimpije ni tokom završnice italijanskog Superkupa, koji je milanski tim osvojio.

To znači da Metjuz još nije zaigrao u zvaničnoj utakmici za novi klub u sezoni koja tek počinje. Ipak, izveštaji iz Italije navode da se očekuje da uskoro bude uključen u rotaciju ekipe.

Njegov izostanak posebno je zanimljiv pred duel sa Partizanom, jer je upravo prilagođavanje na evropsku košarku jedna od tema o kojoj je Amerikanac govorio uoči početka Evrolige.

"Sve je veoma drugačije"

Metjuz je u razgovoru za zvanični sajt Olimpije govorio o tome kako se navikava na potpuno drugačiji stil igre.

Istakao je da je u Evropi manje prostora na terenu, da su odbrane drugačije postavljene i da mora da se prilagodi igri bez lopte. Posebno je naglasio da su razmaci između igrača manji nego u NBA ligi i da će mu biti potrebno vreme da se potpuno prilagodi.

Upravo će zato njegov debi za Olimpiju biti jedna od stvari koje će se pratiti u nastavku sezone.

Milano sa velikim promenama

Olimpija je tokom leta značajno promenila sastav, a Metjuz je doveden kao jedan od igrača koji bi trebalo da donesu dodatnu opasnost sa spoljne linije.

U novi tim stigli su i Dariјus Tompson, Mozes Rajt, Alek Piters i drugi igrači, dok je među važnim adutima ekipe i Marko Gudurić.

Trener Olimpije Đuzepe Poeta tako pred sobom ima potpuno novu ekipu koju tek treba da uklopi. Milani su već osvojili italijanski Superkup, ali sada ih čeka mnogo veći izazov - početak Evrolige.

Partizan spreman za evropsku premijeru

Crno-beli će Olimpiju dočekati u petak od 20.45 u Beogradskoj areni, u prvom kolu nove sezone Evrolige.

Partizan je poslednju proveru pred start sezone imao na turniru u Atini, a sada sledi ono pravo – prvi takmičarski meč u novoj evropskoj sezoni.

Sa druge strane, Olimpija u Beograd dolazi bez Metjuza, igrača od kojeg se mnogo očekuje, ali koji će svoj prvi nastup u Evroligi morati da sačeka.

Za sada nema potrebe nagađati o razlogu njegovog izostanka - ono što je potvrđeno jeste da Amerikanac nije nastupio u Superkupu i da nije deo sastava za premijerni evroligaški duel sa Partizanom.

Crno-belima tako stiže oslabljena Olimpija, ali ekipa iz Milana i dalje ima veliki broj kvalitetnih igrača spremnih za evropsku premijeru.