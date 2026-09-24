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Mirko Milićević nema dilemu kada je u pitanju odnos snaga između Crvene zvezde i Partizana. Bivši košarkaš crveno-belih smatra da je Zvezda trenutno značajno kvalitetnija od večitog rivala, dok je o sastavu Partizana otvoreno izrazio veliko čuđenje.

U razgovoru za "Basketball Sphere", Milićević je posebno istakao razliku između dva tima, ali je govorio i o novom treneru Zvezde Ibonu Navaru, njegovom dosadašnjem radu u Španiji i velikom pritisku koji ga čeka u Beogradu.

Milićević, koji je svojevremeno nosio dres Crvene zvezde, ne krije da veruje u ekipu sa Malog Kalemegdana. Njegova procena je veoma direktna - smatra da je Zvezda trenutno čak 15 poena kvalitetnija od Partizana. S druge strane, kada je pričao o sastavu crno-belih, imao je mnogo više nedoumica.

1/5 Vidi galeriju Bivši košarkaš Zvezde - Mirko Milićević Foto: Printskrin/jutjub, Starsport/Srđan Stevanović, Kurir Sport

Milićević veruje u Zvezdu

Bivši košarkaš najpre je govorio o crveno-belima i naglasio da njegov optimizam nema veze sa činjenicom da je ponikao u Zvezdi.

"Što se tiče Crvene zvezde ja sam optimista. Ja sam Zvezdino dete, pa da ne ispadne da pričam pristrasno, taman posla. Ja uvek pričam onako kako jeste. Pa kome je drago, drago je. Crvena zvezda je jača od Partizana sigurno za petnaest poena", rekao je Milićević.

Ipak, nije želeo da ide toliko daleko da prognozira dokle crveno-beli mogu da stignu. Posebno je istakao da će početak sezone biti veoma važan, kao i uklapanje novih igrača.

"E sad, koliko Zvezda može da ide daleko ne znam. Gledao sam poslednju utakmicu sa Arisom i ovaj Patrik Boldvin, ništa. Džered Batler u prvoj brzini i dalje, a liga počinje ove nedelje. Mnogo će zavisiti od ovog početka. Prva utakmica sa Žalgirisom, koji je jak kao zemlja, tako da će biti vrlo interesantno", istakao je Milićević.

"U Partizanu mi ništa nije jasno"

Kada je razgovor prešao na Partizan, Milićević je bio znatno kritičniji. Iako je naglasio da crno-belima želi sve najbolje, poručio je da trenutno ne vidi ekipu u situaciji da napravi veliki rezultat.

"Partizan je mnogo lošiji. Ja im naravno sve najbolje želim, ali ih ne vidim u poziciji da nešto ozbiljno naprave. Pa ko je došao? Meni tu ništa nije jasno", rekao je bivši košarkaš.

Posebno se osvrnuo na sastav ekipe i promene u odnosu na prethodnu sezonu.

"Ali Bonge i Bruna Fernanda nema. Pa koliko ti treba godina da naučiš nešto? Evo, videćemo, sad prvi test je protiv Milana", dodao je Milićević.

Prvi test protiv Olimpije Milano

Partizan će novu sezonu Evrolige otvoriti protiv Olimpije Milano, a upravo taj susret Milićević vidi kao prvi pravi pokazatelj koliko crno-beli mogu da urade.

"On u poslednjih ne znam ni ja koliko godina ništa ozbiljno nije uradio. Mislim, ono, s vremena na vreme naprave neko iznenađenje. Ali šta znači s vremena na vreme? Znači nisi ozbiljna ekipa", rekao je Milićević govoreći o italijanskom timu.

Navaro pred velikim izazovom

Bivši košarkaš posebno je govorio i o novom treneru Crvene zvezde, Ibonu Navaru, koji će ove sezone prvi put voditi ekipu u Evroligi.

Milićević dobro poznaje njegov rad iz perioda dok je španski stručnjak vodio Unikahu iz Malage i ima veoma visoko mišljenje o njegovim trenerskim sposobnostima.

"Što se tiče ove dvojice Španaca, više sam pratio Navarra u Unikahi. Čovek je u zadnjih nekoliko godina osvojio tri FIBA Lige šampiona. Tako da je on čovek koji zna košarku i koji ima sistem. E sad je pitanje koliko će mu vremena trebati", objasnio je Milićević.

Ipak, smatra da će Navaro morati veoma brzo da se navikne na atmosferu i pritisak koji nosi klupa Crvene zvezde.

"Druga stvar. Dolazi iz Malage gde je prijateljska atmosfera, gde navijači sede i slave pobede. Tu nikad nije bilo nikakvog pritiska. U Crvenoj zvezdi izgubiš jednu, dve utakmice, to već kreće pritisak strašan", zaključio je Milićević.