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Košarkaši Partizana u petak od 20.45 otvaraju novu sezonu Evrolige protiv Olimpije Milano u Beogradskoj areni, ali je Đoan Penjaroja pred premijeru dobio još jednu lošu vest - Žofri Lovernj neće biti u sastavu za duel sa italijanskim šampionom.

Informaciju je objavio "Basketball Sphere", koji navodi da iskusni francuski centar neće biti u rotaciji zbog povrede lista. Lovernj je problem zadobio neposredno pred put u Atinu, od tada nije trenirao, pa će zbog toga propustiti i prvi evroligaški meč u novoj sezoni. Prema istom izvoru, njegov povratak očekuje se naredne nedelje.

Žofri Lovernj Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Dobre partije na pripremama, pa peh

Odsustvo Lovernja predstavlja dodatni problem za Penjaroju, posebno zbog toga što je Francuz tokom pripremnog perioda pokazao da može da bude značajan deo rotacije.

Protiv Fuenlabrade je postigao 15 poena, dok je protiv Hapoela iz Tel Aviva ubacio 10. Ipak, na turniru "Pavlos Janakopulos" nije igrao zbog problema koji se tada opisivao kao lakša povreda. Sada je jasno da će ga isti problem odvojiti od parketa i na startu Evrolige.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Penjaroja ostaje sa kraćom rotacijom

Ovim izostankom dodatno se komplikuje situacija u reketu Partizana. Penjaroja će na pozicijama centra i krilnog centra morati da rasporedi raspoložive snage, a među glavnim opcijama biće Kevarijus Hejs, Toni Džekiri, Derek Vilis i Nikola Tanasković.

Problem je utoliko veći što je Partizan već bez Vanje Marinkovića, dok je sastav i na nekim drugim pozicijama prilično tanak. Hejs se tek postepeno vraća u ritam nakon povrede, pa će početak najjačeg evropskog takmičenja biti ozbiljan test za crno-bele.

Povratak koji se čekao

Lovernj se prošle sezone vratio u Partizan, klubu iz kojeg je otišao još 2014. godine. Po povratku je nastupao u završnici domaćeg prvenstva, a tokom priprema da bi mogao biti značajan šraf u novoj evroligaškoj sezoni.

Međutim, povreda je stigla u nezgodnom trenutku, pa će Francuz morati da sačeka na evroligaški povratak.