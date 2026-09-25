Slušaj vest

Košarkaši Partizana će novu sezonu Evrolige otvoriti na svom terenu u duelu sa milanskim Armanijem.

Crno-beli će dočekati "Manekene" iz grada mode od 20.45 časova u beogradskoj Areni.

Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan

 Kao i uvek, dobar start je značajan za svaku ekipu, a tradicija kaže da Partizan od povratka u Evroligu nijednom nije pobedio u prvom kolu, pa ova utakmica ima još veći značaj po crno-bele.

Meč u Beogradskoj areni je na programu u petak od 20.45 uz direktan prenos na kanalu Arena Premijum 1. Detaljnije informacije sa utakmice možete pratiti na portalu Kurir.

Ne propustiteEvroligaPEH ZA PARTIZAN PRED START EVROLIGE! Penjaroja OSTAO BEZ VAŽNOG IGRAČA! Iskusni as propušta meč protiv Milana!
Žofri Lovernj
Evroliga"U PARTIZANU MI NIŠTA NIJE JASNO!" Reči proslavljenog asa odzvanjaju Srbijom: "Zvezda je JAČA ZA 15 POENA!"
Mirko2.jpg
EvroligaDOBRA VEST ZA PRATIZAN PRED START EVROLIGE! Olimpija BEZ VELIKOG POJAČANJA stiže u Beograd!
Garison Metjuz
EvroligaEVROLIGA PROGNOZIRALA PLASMAN VEČITIH RIVALA: Evo na kom mestu će završiti Crvena zvezda i Partizan...
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716566.JPG
EvroligaZVEZDA ILI PARTIZAN? Proslavljeni as crno-belih PRESEKAO U SEKUNDI! Otkrio ko će biti HIT EVROLIGE!
serbiaaustria4603.jpg

01:10
Partizan izgubio uz zvuk sirene Izvor: Arena Sport