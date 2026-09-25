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Košarkaši Partizana će novu sezonu Evrolige otvoriti na svom terenu u duelu sa milanskim Armanijem.

Crno-beli će dočekati "Manekene" iz grada mode od 20.45 časova u beogradskoj Areni.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan

Kao i uvek, dobar start je značajan za svaku ekipu, a tradicija kaže da Partizan od povratka u Evroligu nijednom nije pobedio u prvom kolu, pa ova utakmica ima još veći značaj po crno-bele.

Meč u Beogradskoj areni je na programu u petak od 20.45 uz direktan prenos na kanalu Arena Premijum 1. Detaljnije informacije sa utakmice možete pratiti na portalu Kurir.