Meč u Beogradskoj areni je na programu u petak od 20.45
Evroliga
MANEKENI STIŽU NA NOGE CRNO-BELIMA: Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Armani u Evroligi
Slušaj vest
Košarkaši Partizana će novu sezonu Evrolige otvoriti na svom terenu u duelu sa milanskim Armanijem.
Crno-beli će dočekati "Manekene" iz grada mode od 20.45 časova u beogradskoj Areni.
Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan
Vidi galeriju
Kao i uvek, dobar start je značajan za svaku ekipu, a tradicija kaže da Partizan od povratka u Evroligu nijednom nije pobedio u prvom kolu, pa ova utakmica ima još veći značaj po crno-bele.
Meč u Beogradskoj areni je na programu u petak od 20.45 uz direktan prenos na kanalu Arena Premijum 1. Detaljnije informacije sa utakmice možete pratiti na portalu Kurir.
Reaguj
Komentariši