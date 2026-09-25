Žofri Lovernj otkrio je kada se vraća na teren, ali neće igrati protiv Olimpije.
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UOČI MILANA! Žofri Lovernj otkrio kada se vraća na teren, poznato da li će igrati protiv Olimpije!
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Košarkaši Partizana u od 20.45 počinju novu sezonu Evrolige protiv Olimpije Milano u Beogradskoj areni.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja neće moći da računa na Žofrija Lovernja.
Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia
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Iskusni Francuz propustio je i turnir u Atini zbog povrede, a sada se oglasio i poručio navijačima da nema razloga za brigu.
- Hvala puno na svim porukama, sve je okej. Samo sam dobio jak udarac. Treba mi još par dana - napisao je Lovernj na svom Instagramu.
Ostaje da se vidi da li će biti spreman za naredni meč Partizana protiv Pariza.
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