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Košarkaši Partizana u od 20.45 počinju novu sezonu Evrolige protiv Olimpije Milano u Beogradskoj areni.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja neće moći da računa na Žofrija Lovernja.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Iskusni Francuz propustio je i turnir u Atini zbog povrede, a sada se oglasio i poručio navijačima da nema razloga za brigu.

- Hvala puno na svim porukama, sve je okej. Samo sam dobio jak udarac. Treba mi još par dana - napisao je Lovernj na svom Instagramu.

Ostaje da se vidi da li će biti spreman za naredni meč Partizana protiv Pariza.

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