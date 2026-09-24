Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pešić će na toj poziciji naslediti Valtera Menekesa, koji na sopstveni zahtev 20. novembra napušta funkciju posle deset godina. Odluku Upravnog odbora Bajerna članovi kluba trebalo bi da potvrde na godišnjoj Skupštini 21. novembra.

1/14 Vidi galeriju PARTIZAN - BAJERN MINHEN Foto: Starsport

Pešić (49) je za reprezentaciju Nemačke igrao od 1996. do 2005. godine, osvojivši bronzu na Svetskom prvenstvu 2002. i srebro na Evropskom prvenstvu 2005. godine.

U Bajern je stigao 2011. kao sportski direktor košarkaške sekcije, a 2014. postao je generalni direktor. Imao je značajnu ulogu u usponu Bajerna do vrha nemačke košarke. Funkciju je napustio 2025. godine, nakon čega je proglašen počasnim članom kluba.

Kao drugi potpredsednik biće zadužen za sportski sektor Bajerna.

“Velika je čast, ali istovremeno i velika odgovornost”, poručio je Pešić.

Predsednik Bajerna Herbert Hajner istakao je da klub ovim potezom nastavlja “podmlađivanje klupskog rukovodstva”.

“Marko veoma dobro poznaje Bajern. Predstavlja sledeću generaciju, odluke za budućnost, ali istovremeno i kontinuitet unutar kluba”, rekao je Hainer.