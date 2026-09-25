VELIKI PROBLEM PRED START EVROLIGE: Ništa od NBA pojačanje, stigle loše vesti pred okršaj Partizana i Milana!
Košarkaši Partizana od 20.45 dočekuje Olimpiju Milano u prvom kolu nove sezone Evrolige, a italijanski tim u Beograd stiže oslabljen.
Trener Đuzepe Poeta neće moći da računa na Gerisona Metjuza, NBA pojačanje koje je ovog leta stiglo u Milano. Amerikanac je van stroja zbog povrede mišića, što predstavlja značajan problem za Manekene.
Metjuz je, uz Mozesa Rajta, jedno od najzvučnijih pojačanja Olimpije, pa njegovo odsustvo dodatno komplikuje posao italijanskom timu na startu Evrolige.
- Žao nam je što ne možemo da računamo na Gerisona Metjuza. Osim uticaja njegovog odsustva, bilo bi korisno da bude na ovoj utakmici kako bi doživeo atmosferu i adaptirao se na Evroligu - rekao je Poeta.
Partizan i Olimpija do sada su se sastali 17 puta, a crno-beli vode sa 9:8. U Beogradu je skor 5:3 za Partizan, koji će pred svojim navijačima pokušati da novu evroligašku sezonu otvori pobedom.
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