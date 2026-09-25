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Košarkaši Partizana od 20.45 dočekuje Olimpiju Milano u prvom kolu nove sezone Evrolige, a italijanski tim u Beograd stiže oslabljen.

Trener Đuzepe Poeta neće moći da računa na Gerisona Metjuza, NBA pojačanje koje je ovog leta stiglo u Milano. Amerikanac je van stroja zbog povrede mišića, što predstavlja značajan problem za Manekene.

1/8 Vidi galeriju Marko Gudurić u dresu Olimpije Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Claudio Degaspari / imago sportfotodienst / Profimedia

Metjuz je, uz Mozesa Rajta, jedno od najzvučnijih pojačanja Olimpije, pa njegovo odsustvo dodatno komplikuje posao italijanskom timu na startu Evrolige.

- Žao nam je što ne možemo da računamo na Gerisona Metjuza. Osim uticaja njegovog odsustva, bilo bi korisno da bude na ovoj utakmici kako bi doživeo atmosferu i adaptirao se na Evroligu - rekao je Poeta.

Partizan i Olimpija do sada su se sastali 17 puta, a crno-beli vode sa 9:8. U Beogradu je skor 5:3 za Partizan, koji će pred svojim navijačima pokušati da novu evroligašku sezonu otvori pobedom.

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