Makabi iz Tel Aviva produžio ugovor sa Romanom Sorkinom na još četiri godine
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VELIKI POSAO MAKABIJA: Sorkin ostaje još četiri godine!
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Makabi iz Tel Aviva uspeo je da zadrži jednog od svojih najvažnijih igrača.
Roman Sorkin (30) dogovorio je novi četvorogodišnji ugovor vredan oko 6.000.000 dolara, odnosno 1,5 miliona po sezoni, prenosi "Ynet".
Košarkaš Makabija i reprezentativac Izraela - Roman Sorkin Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia, Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia
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Izraelski centar je prošle sezone u Evroligi beležio 13,5 poena i 4,2 skoka po utakmici, uz 51,6 odsto šuta iz igre.
Sorkinu će naredna sezona biti osma u dresu Makabija, koji je odlučio da ga nagradi značajnim povećanjem plate i dugoročno veže za klub.
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