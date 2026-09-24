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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su rezultatom 83:77 u prvom kolu Evrolige od Žalgirisa na vrelom terenu Beogradske arene.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener crveno-belih Ibon Navaro:

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

- Sigurno nismo odigrali našu najbolju košarku večeras. Mislim da naš početak prve i treće deonice nisu bili dobri kad je reč o energiji i koncentraciji. Ta loša kotnrola defanzivnog skoka... Kaže statistika da smo ostvarli tri timska defanzivna skoka, mislim da je bilo više. Mislim da su postigli skoro 11 poena u ključnim momentima utakmice, to im je dalo tu tvrdoću, to su bili stresni momenti tokom utakmice. Dosta smo se mučili da postignemo poene iz reketa. Samo 43 odsto... Dosta smo se mučili da priđemo reketu, da završimo. Ako izuzmemo četiri od četiri Krisa Džonsa sa poludistance, onda je bio jako loš šut.

- Radili smo na skoku, da nalazimo ekstra opcije. Šest blokada koje su imali, dosta njih je bilo u drugom poluvremenu, što je doprinelo tome da izgubmo koncentraciju. Došlo je do frustracije. To je normalno, igrali ste kod kuće, želite da odigrate dobro ispred svojih ljudi. Ne sviđa mi se kako smo igrali u drugom poluvremenu, ali je ono dobro što imamo mnogo toga da napravimo.

Prva zvanična utakmica, kako se osećate? Šta je nedstojalao?

- Bilo je veoma zabavno, ali neću se sećati ovoga posle poraza. Ima mnogo stvari koje moramo da uradimo. Da igramo sa energijom, da igramo sa koncentracijom i odradimo stvari koje želimo da odradimo. Igrali smo mnogo minuta bez naših petica, to je nešto novo posle polusezone. Tamo nam je nedostajao Semi, imali smo Motlija i Izundua, falio je Boldvin. Mi moramo da radimo drugačije stvari od onoga što smo želeli, shvatili smo tokom utakmice da ljudi igraju van svoje uloge. To je tako, morate biti spremni. Svidela mi se energija ekipe u nekim momentima, imali smo 21 poen od 27 koji su došli kroz asistencije. Imali smo dosta driblinga, bez dodavanja... Želim dinamian napad. Prvi put smo se susreli sa ovakvom odbranom protivnika. Mi nismo iskoristili prednosti koje smo imali. Kako bih rekao, dobro došli u Evroligu. Treba nam nešto ekstra da dođemo do onoga što želimo.

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Izgubili ste bitku pod košem, dosta skokova Žalgirisa. Motli je odigrao jako lošu utakmicu, šta mislite o tome? Šta je problem sa Patrikom Boldvinom?

- Okej, Boldvin je povredio leđa. Nadam se da će se vratiti uskoro, neću reći više ništa jer ne znam. Neću reći ništa o Motliju, on je napravio četiri ofanzivna faula. Znali smo da to može da se desi, znali smo da moramo raditi na tome. On je uradio ono što mora, nije to drama. Svi mogu da imaju loš dan. Ovo je njegov prvi dan u ovakvoj atmosferi. Ovo će ga pogurati da bude bolji u budućnosti, siguran sam da će se to desiti.

- Bili ste prošle sezone, najbolja odbrana sa Zvezdom je bila kad je Semi bio na petici. To nije novo. Bili smo primorani da to radimo zbog faulova koje su imali, zbog Motlija, Boldvina... Znali smo da to moramo da uradimo. Semi je dobar u tim situacijama, možda je imao jednog od dva najbolja centra. Znao je šta treba da radi. Njegov odgovor je bio dobar. To je pozitivna stvar.

- Ovo je prva utakmica u novom sistemu. Ne možemo da kontrolišemo očekivanja, mi kontrolišemo naš dnevni posao. Mi smo veoma gladan tim, želimo da dođemo daleko. Ne možemo da kaznimo sebe zbog ove utakmice, mi znamo šta hoćemo i kako ćemo da uradimo. Ali, ako žurite da ostvarite cilj, onda nećete nikad ostvariti iste. Ovo je proces, gde morate praviti greške da biste naučili. Ne volim o pojedincima, mi smo tim i pokušaćemo da pričamo o timskim performansima. Motli je najtužniji čovek sa ovim performansom večeras.

- Očekivali su bržu igru. Imali smo 73 poseda, tokom priprema i imali smo 24 izgubljenih lopti. Da smo sada imali 24 izgubljenih lopti, Žalgiris bi nas pobedio 20 razlike. Moramo da budemo pametni, da razumemo da je ovo proces. Da što više kontrolišemo igru, to je bolje kako igramo. Ovaj tim mora da ima preko 74 poseda, sada sa ovom energijom i stvarima s kojima se borimo... Bili smo na 25 izgubljenih lopti i nemoguće je boriti se s tim.

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