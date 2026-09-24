Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde spremni su za početak nove evroligaške sezone, a jedan od lidera crveno-belih Semi Odželej imao je šta da poruči.

Odželej je u razgovoru za "Meridian sport" govorio o principima koje novi trener pokušava da uspostavi i potrebi da svaki igrač pronađe svoju ulogu u timu.

Semi Odželej u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Samo treba da budemo tim u kojem ćemo svi morati da se odreknemo malo sopstvenog ega, statistike i ličnog uspeha zarad uspeha ekipe. Kada se na kraju sve sabere, svi ćemo imati više individualnog uspeha, što je ono što želiš kao sportista - rekao je Odželej.

Zamenik kapitena Zvezde smatra da će tokom sezone biti potrebno određeno odricanje kako bi ekipa napravila iskorak.

- Moraš da se odrekneš minuta na terenu, dodatnih šuteva, da uradiš nešto što se neće videti u statistici. I onda, na kraju, mislim da ćemo svi biti na boljem mestu - poručio je Odželej pred početak nove evroligaške sezone.

Ne propustiteEvroliga"U PARTIZANU MI NIŠTA NIJE JASNO!" Reči proslavljenog asa odzvanjaju Srbijom: "Zvezda je JAČA ZA 15 POENA!"
Mirko2.jpg
EvroligaBIVŠI AS PARTIZANA POHVALIO TRENERA ZVEZDE! Iskusni plejmejker otvorio dušu pred okršaj u Areni!
Najdžel Vilijams-Gos
EvroligaPOČINJE NOVA SEZONA EVROLIGE: Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Žalgiris?
zvezda-aris-50261.JPG
EvroligaPOZNATO KO SUDI ZVEZDI NA OTVARANJU EVROLIGE: Stari znanac ponovo u Areni...
Košarkaši Crvene zvezde

BONUS VIDEO:

02:54
Odželej posle pobede nad Realom Izvor: Kurir