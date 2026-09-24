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Košarkaši Crvene zvezde spremni su za početak nove evroligaške sezone, a jedan od lidera crveno-belih Semi Odželej imao je šta da poruči.

Odželej je u razgovoru za "Meridian sport" govorio o principima koje novi trener pokušava da uspostavi i potrebi da svaki igrač pronađe svoju ulogu u timu.

1/6 Vidi galeriju Semi Odželej u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Samo treba da budemo tim u kojem ćemo svi morati da se odreknemo malo sopstvenog ega, statistike i ličnog uspeha zarad uspeha ekipe. Kada se na kraju sve sabere, svi ćemo imati više individualnog uspeha, što je ono što želiš kao sportista - rekao je Odželej.

Zamenik kapitena Zvezde smatra da će tokom sezone biti potrebno određeno odricanje kako bi ekipa napravila iskorak.

- Moraš da se odrekneš minuta na terenu, dodatnih šuteva, da uradiš nešto što se neće videti u statistici. I onda, na kraju, mislim da ćemo svi biti na boljem mestu - poručio je Odželej pred početak nove evroligaške sezone.

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