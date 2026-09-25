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Srpski strućnjak je iskoristio priliku da uputi poruku navijačima svog kluba.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

“Vrlo je jednostavno. Postoji jedan Bešiktaš. Ne postoje dva Bešiktaša. Naši navijači i cela zajednica moraju da shvate da nam je njihova podrška potrebna, posebno u ovoj veoma zahtevnoj sezoni, u kojoj možemo da se smatramo novajlijama u Evroligi. Kao što sam rekao, postoji jedan Bešiktaš. Moramo da stanemo iza našeg kluba i ovih igrača i da ih podržavamo i u dobrim i u lošim trenucima”, podvukao je Alimpijević.

Veruje da će navijači biti šesti igrač Bešiktaša.

"Atmosfera koju smo stvarali tokom Evrokupa u Akatlaru bila je jedna od najboljih atmosfera u tom takmičenju. Ali sada je sve veće. Zahtevi košarke na ovom nivou su takođe veći. Zato moramo da se pokažemo i u većoj dvorani, sada u Evroligi. Zbog toga pozivam sve da dođu i podrže naš klub i naš tim u Evroligi. Prema mom mišljenju, ne postoji bolja i kvalitetnija košarkaška organizacija od Evrolige. Pozivam sve da dođu, podrže naš klub, još jednom naprave sjajnu atmosferu i pokažu Evroligi da je atmosfera koju stvara Bešiktaš jedna od najboljih u Evropi.“

Alimpijević je iskoristio priliku i da pomene srpske timove, kao klubove koji su deo elite, i koji će biti gosti u Istanbulu.

"Ovde ćemo ugostiti neke od najboljih timova ne samo u Evropi, već i na svetu. Real Madrid, Barselona, Panatinaikos, Olimpijakos, Partizan, Crvena zvezda i veliki broj drugih velikih klubova doći će ovde tokom jedne sezone. Kao što sam već mnogo puta rekao, ova sezona predstavlja svojevrsnu nagradu za sve što smo kao klub uradili tokom prethodne tri godine. Veoma smo srećni što se ove godine nalazimo među elitom evropske košarke.“