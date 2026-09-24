Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, Ilajdža Brajant napravio je rang listu klubova u Evrolige, gde je sve timove podelio po kategorijama.
EVROLIGA
BRAJANT STAVIO ZVEZDU ISPRED PARTIZANA: Novi igrač Hapoela napravio rang listu klubova Evrolige...
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U najaču kategoriju Brajant je pored Hapoela naravno, stavio je Panatinaikos,koji od ove sezone predvodi Željko Obradović, uz ekipe Fenerbahčea i Real Madrida, uz naravno aktuelnog prvaka Evrope, ekiepu Olimpijakosa.
Interesantno da se Crvena zvezda nalazi u B kategoriji, zajedno sa Anadolu Efesom i Dubaijem.
U kategoriji C su smešteni Partizan, Barselona, Valensija, Makabi, Bešiktaš, Žalgiris, Bajern i Olimpija Milano.
Dok za kraj Brajant je stavio Asvel, Pariz, Baskoniju i Virtus Bolonju.
Takmičenje u Evroligi počinje večeras i trajaće sve do polovine maja meseca.
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