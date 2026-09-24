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Košarkaši Dubaija savladali su Real u derbiju prvog kola Evrolige sa 78:77.

Kako i sam rezultat govori, utakmicu je odlučio dramatičan finiš.

1/4 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Real je imao deset sekundi za poslednji napad, loptu je uzeo Feliz, ali je Petrušev odigrao odlično u odbrani i sačuvao koš za veliku pobedu.

Dvejn Bejkon je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 24 poena. Mekinli Rajt je postigao 12 poena, Mfiondu Kabengele devet, a Eli Okobo osam. Filip Petrušev je za 19 minuta upisao tri poena, šest skokova i dve asistencije.

U timu iz Madrida po 11 poena su postigli Timoti Luvavu-Kabaro i Teo Maledon, a poen manje Mikael Jantunen i Damijan Džons.