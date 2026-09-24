Vojtman je 34 sekunde pre kraja postigao trojku za vođstvo Bajerna 86:84, što je bio i konačan rezultat
Evroliga
VASA MICIĆ TRAGIČAR: Šok na startu Evrolige, Bajern kao gost savladao Hapoel
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Košarkaši Bajerna priredili su veliko iznenađenje na startu Evrolige.
Bavarci su kao gosti savladali Hapoel iz Tel Aviva sa 86:84 (16:21, 28:18, 24:18, 18:27).
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
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Gosti su na neutralnom terenu u Sofiji imali velikih 18 poena prednosti u 32. minutu, ali je domaćin uspeo da uvede meč u neizvesnu završnicu i čak i preokrene.
Vojtman je 34 sekunde pre kraja postigao trojku za vođstvo Bajerna 86:84.
Domaćin je imao deset sekundi za napad, ali je Vasa Micić promašio trojku tri sekunde pre kraja. Domaćin je došao do lopte 2.4 sekunde pre kraja, ali je Micić loše ubacio loptu u polje, pa je propala šansa za produžetak ili pobedu.
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