Delije su ponovo oduševile koreografijom na utakmici Crvene zvezde protiv Žalgirisa. Pogledajte kako su navijači stvorili nezaboravnu atmosferu!
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MOĆNA KOREOGRAFIJA DELIJA U ARENI! Navijači Crvene zvezde još jednom oduševili sve! Posvetile transparent poginulim Srbima sa Kosova i Metohije! (VIDEO)
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Košarkaši Crvene zvezde ugostili su Žalgiris na startu Evrolige u "Beogradskoj areni".
Uoči duela u Beogradu, Delije su još jednom oduševile sve novom koreografijom koja je obišla svet!
Pogledajte!
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