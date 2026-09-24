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Košarkaši Crvene zvezde ugostili su Žalgiris na startu Evrolige u "Beogradskoj areni".

Uoči duela u Beogradu, Delije su još jednom oduševile sve novom koreografijom koja je obišla svet!

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Delije transparent i "Oj Kosovo" Izvor: MONDO/Nikola Lalović

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Evroliga nije ni probala da pusti himnu u Beogradskoj Areni Izvor: MONDO/Nikola Lalović