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Košarkaši Crvene zvezde u Beogradskoj areni igraju utakmicu prvog kola Evrolige protiv Žalgirisa.

U analizi susreta pred početak, bivši trener Vlade Đurović govorio je o pojačanjima Zvezde:

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

- Igrači koji su došli u Zvezdu čine me više optimistom nego što me čini tužnim što su otišli koji su otišli. Igrači koji su došli su takvi da imaju razlog da daju sve za dres Zvezde. Nećemo reći da ginu, to se ranije govorilo, sada igrači to ne rade, ali imaju sve razloge da igraju dobro. Neki su prvi put u Srbiji, pred navijačima o kojima su slušali, Zvezda je tim koji može da uđe i u plej-of. Sve zavisi od toga kakva će se napraviti hemija novog trenera Navara i novih igrača. Ekipa koja to nema, ne može da napravi rezultat.

Potom je govorio o novom treneru Ibonu Navaru.

- Navaro je u najboljim trenerskim i životnim godinama, najjači je i ima najviše samopouzdanja. Ne može se reći nijedna stvar protiv. Veoma je vredan, obećava - i to ne kroz izjave, već mi obećava kao treneru da će biti dobro i da će dobro raditi. Dobre izjave daje, pametne, viđaju ga ljudi po Beogradu da se šeta, gleda znamenitosti, ide po muzejima, obilazi Kalemegdan, vozi se autobusom, običan čovek.

Ipak, ne sviđa mu se što Španci treniraju večite.

- Nažalost, naša dva najveća kluba vode stranci, ali imamo i naše ljude koji vode u Evropi, Obradović u Panatinaikosu i Alimpijević u Bešiktaš. Mislim da Navaro ima način da neke igrače ohrabri, a neke da obuzda s obzirom na njihov temperament. U meču protiv Olimpijakosa to mi je izgledalo dobro i nagoveštaj da bi moglo da bude dobro. Ipak, sve zavisi od toga kakva će hemija da bude i kako će podneti oni koji ne igraju koliko su mislili i kako će podneti oni koji ne budu ni u 12.

Nada se da će Dobrić imati bitniju ulogu.

- Da počnemo od njega, on može da reši. Može da igra za 'pet', a može da igra i za 'osmicu'. Hajde neka odigra za 'sedmicu' u svakoj utakmici, a ne da šutira na Kupu 5/5, pa 6/7, pa onda 1/5. Davidovac je igrač koji ne mora da igra da bi bio pripremljen, i bez mečeva može da odigra lepu epizodu. Dobrić će igrati duže epizode, ali mora bolje.

Kada je Miljenović u pitanju...

- Miljenović će igrati epizodu, jer ne može drugačije, ali mislim da je sposoban da 'drži vodu' dok majstori odu. Kad god je ušao odigrao je dobro, u četiri od pet slučajeva. Protiv Arisa je sasvim dobro izveo, ne pravi on gluposti i izmena je koja je nekad možda i silom prilika napravljena, ali može da odigra dobro - rekao je Vlade Đurović.

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