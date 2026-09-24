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Crvena zvezda nije uspela da pobedom otvori novu sezonu Evrolige.

Žalgiris je odneo trijumf iz Beogradske arene (83:77), a utakmica je većim delom bila daleko od kvaliteta koji se očekuje od dva evroligaška tima. Mnogo grešaka, loših odluka, izgubljenih lopti i napada bez jasne ideje obeležilo je svih 40 minuta.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Ipak, upravo u takvoj utakmici Žalgiris se bolje snašao. Gosti nisu blistali, ali su u najvažnijim momentima pokazali više iskustva i mirnoće. Zvezda je, sa druge strane, u nekoliko navrata sama sebi otežala posao. Brzopletost, forsiranje individualnih rešenja i nedostatak strpljenja u napadu na kraju su je koštali utakmice.

Crveno-belima se ne može zameriti ono što je možda najlakše primetiti - energija je bila tu. Borbenost je bila na visokom nivou, igrači su se bacali za loptu, borili za skok i pokušavali da podignu intenzitet utakmice. Međutim, Evroliga je surova i energija sama po sebi nije dovoljna.

Na ovom nivou morate imati i disciplinu, kontrolu utakmice, jasne napadačke principe i igrače koji znaju kada da preuzmu odgovornost, a kada da spuste loptu i odigraju dodatni pas.

Upravo je tu Zvezda imala najveći problem.

Previše individualnosti u napadu

Veliki deo problema proistekao je iz činjenice da je Zvezda u napadu često izgledala kao grupa pojedinaca, a ne kao tim. Kada se utakmica lomila, umesto organizovanih akcija često smo gledali individualne pokušaje.

Prednjačio je Džordan Nvora. Amerikanac ima kvalitet i sposobnost da sam napravi višak, ali protiv Žalgirisa je nekoliko puta previše forsirao. Kada nije bilo prostora za šut za tri poena, Nvora je kretao u prodore kroz nekoliko igrača, kao da pokušava da reši napad po svaku cenu.

Takvi potezi možda mogu da izgledaju atraktivno kada prođu, ali u Evroligi mnogo češće donose izgubljenu loptu, težak šut ili napad bez realizacije. Zvezdi je potrebna njegova individualnost, ali ona mora da bude u funkciji sistema, a ne da sistem zavisi od individualnih rešenja.

Sličan problem viđen je i kod drugih igrača. Nije bilo dovoljno kontinuiteta u protoku lopte, a kada se napad zaustavi, Zvezda je teško pronalazila alternativu.

Motli potpuno van utakmice

Posebno zabrinjava partija Džonatana Motlija.

Amerikanac se praktično nije pojavio u utakmici. Delovao je bez forme, energije i ideje, a njegov učinak nije odgovarao onome što se od njega očekuje. Još veći problem bio je način na koji je branio pik-en-rol. Na kraju je meč završio sa indeksom minus 13 uz četiri faza u napadu...

Upravo je odbrana pika trenutno jedan od najvećih problema Zvezde. Protivnik previše lako dolazi do situacija u kojima može da napadne reket ili pronađe slobodnog igrača nakon pomoći. Kada se na to doda loša komunikacija, problem postaje još veći.

Kod Motlija je to posebno dolazilo do izražaja. U nekoliko situacija izgledalo je kao da nema pravu reakciju na ono što se dešava ispred njega, pa je Zvezdina odbrana delovala potpuno konfuzno.

To je nešto što Navarro mora da rešava što pre, jer će gotovo svaki ozbiljniji evroligaški tim pokušavati da napada upravo tu slabost.

Izundu i Odželej daju nadu

Ipak, nije sve bilo negativno.

Ebuka Izundu i Semi Odželej pokazali su da Zvezda u njima ima igrače koji mogu da budu veoma važni tokom sezone. Njihova energija, fizička snaga i spremnost da rade prljave stvari mogu da budu veoma korisne u utakmicama poput ove.

Posebno je važno što su pokazali da mogu da doprinesu na obe strane parketa. Zvezdi su potrebni igrači koji neće svaki napad tražiti loptu i šut, već oni koji će napraviti blok, uhvatiti skok, odigrati odbranu i povući tranziciju.

Ali, kada se pogleda celokupna slika, teško je očekivati velike domete ukoliko se problemi sa odbranom pika ne poprave. Izundu i Odželej mogu da donesu energiju, ali ne mogu sami da poprave sve probleme ekipe.

Navaru treba dati vreme

Ipak, možda je najvažnije ne donositi konačne zaključke posle prve utakmice.

Ibon Navarro je ovog leta napravio veliki broj promena. Promenjen je veliki deo ekipe, promenjene su uloge, a novi igrači tek treba da se uklope u ono što španski trener želi da igra.

Navarro nije došao u Zvezdu da nastavi tuđu priču. Došao je da uspostavi svoj sistem i logično je da za to mora da dobije vreme.

00:23 Delije - koreografija Izvor: Kurir

Njegova filozofija podrazumeva mnogo promena i rotacija, što smo videli i protiv Žalgirisa. U ovom trenutku ponekad je delovalo da previše menja i da igrači teško hvataju kontinuitet, ali to je nešto što se može rešavati kako sezona bude odmicala.

Zato možda nije potrebno tražiti velike rezove posle jednog poraza. Mnogo je važnije videti kako će Zvezda izgledati za mesec ili dva.

Zvezda ima šta da popravi

Poraz od Žalgirisa je pokazao nekoliko stvari. Zvezda ima energiju, ima borbenost i ima igrače koji mogu da donesu kvalitet. Međutim, trenutno nema dovoljno stabilnosti.

Napad previše zavisi od individualnih rešenja, odbrana pika je problem, a u ključnim momentima nedostaje mirnoće. Protiv Žalgirisa je iskustvo gostiju napravilo razliku, jer su znali da kazne brzopletost Zvezde.

To je možda i najveća lekcija sa ove utakmice.

Evroliga ne prašta prazne minute, loše odluke i forsiranje. Zvezda će morati da nauči da kontroliše utakmice čak i kada ne igra dobro. Energija može da donese povratak, može da podigne publiku i promeni momentum, ali za pobedu na ovom nivou potrebno je mnogo više.

Prva utakmica zato jeste poruka upozorenja, ali ne i presuda. Navarro mora da dobije vreme da napravi ono zbog čega je doveden. Zvezda mora da pronađe ravnotežu između individualnog kvaliteta i timske igre, da popravi odbranu pika i da smanji broj ishitrenih odluka.

Ko zna, možda su Zvezdi ipak potrebna i pojačanja pod samim košem?

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