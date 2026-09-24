Panatinaikos je na startu Evrolige savladao Pariz rezultatom 91:72, uz odličnu igru u OAKA Areni.
1. kolo
PANATINAIKOS RAZBIO PARIZ! OAKA je "gorela" na startu Evrolige!
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Panatinaikos je na domaćem parketu, u prepunoj "OAKA Areni", savladao Pariz u 1. kolu Evrolige rezultatom 91:72.
Zanimljivo je da je PAO izgubio drugu i četvrtu deonicu, ali je sa +14 i u trećoj obezbedio miran završetak meča i laganu pobedu na startu Evrolige.
Najbolji je bio Fransisko sa 18 poena, Lesor je imao 15 uz devet skokova, a 13 je ubacio Jabusele.
Na drugoj strani Etijen je imao 17, dok su Hifi i Roden ubacili po 11.
U narednom kolu Pariz dočekuje Partizan 29. septembra, dok PAO dan kasnije dočekuje Asvel.
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