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Panatinaikos je na domaćem parketu, u prepunoj "OAKA Areni", savladao Pariz u 1. kolu Evrolige rezultatom 91:72.

Zanimljivo je da je PAO izgubio drugu i četvrtu deonicu, ali je sa +14 i u trećoj obezbedio miran završetak meča i laganu pobedu na startu Evrolige.

Najbolji je bio Fransisko sa 18 poena, Lesor je imao 15 uz devet skokova, a 13 je ubacio Jabusele.

Na drugoj strani Etijen je imao 17, dok su Hifi i Roden ubacili po 11.

U narednom kolu Pariz dočekuje Partizan 29. septembra, dok PAO dan kasnije dočekuje Asvel.

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