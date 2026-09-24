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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 u Beogradskoj areni u prvom kolu Evrolige.

Stručni konsultant u studiju "TV Arena sport" Vlade Đurović, osuo je drvlje i kamenje nakon prvog poraza Zvezde, a imao je šta da zameri i treneru Ibonu Navaru:

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

- Puno smo pričali o Navaru, Silva je govorio o njemu i Masijulis, i ja sam govorio. Mene je on razočarao. Malo je čudno vodio. Nije vodio kako treba. Kada pogledate statistiku, 19 minuta je igrao samo Džons, zamislite da je Mekintajer igrao toliko. 19 minuta igra najbolji strelac. Zašto je toliko igrao? Vajler Beb je igrao mnogo, a on nije kreator, Miljenović je kreirao bolje. Njega je razbio Vilijams Gos. Moneke je razočarenje, Nvora isto. Kako je skupio devet poena ne znam. Proveo je dugo u igri. Karter, Moneke, Motli, Vajler Beb, mnogo velika minutaža za ono što su radili. To je tako očigledno, pored mene su svi ljudi iz košarke, svi se čude što menja. Dva puta je Džons vraćao iz minusa u plus. I opet čovek manje igra od Vajler Beba. Razočarao me i Dobrić, pet minuta, ali bez učinka. Mnogo igrača bez učinka. Zvezda ima kvalitet. Zvezda igra odbranu, bore se. Publika ima svoj uticaj, ali Zvezda, ja se plašim da ne izgubi još jednu od naredne dve i onda je u velikom problemu - rekao je Vlade Đurović.

Za kraj je istakao i kako je video odnos Džonatana Motlija i Jonasa Valančijunasa na terenu.

- Drugo što sam ja razočaran. Kad je Motli dolazio, ja sam rekao, da je mentalno bolji... Ništa nije pomogao. Jedan igrač profesionalac napravi četiri faula u napadu, to su četiri izgubljene lopte. To je katastrofa. Kada Valančijunas ulazi, onda i on ulazi. A Izundu je dao više poena nego on, bez obzira što bi Izundu tu nešto uradio. Batler je odigrao bolju utakmicu nego mnoge iz prošle sezone. Ako 15 poena minimum Nvora ne da, a od njega se očekuje i 25. Slabo je danas igrao, on slabo igra odbranu, ali sada i u napadu. Uplašili su se i Valančijuansa. Pre će Izundu da lupi bananu nego Valančijunas. To je kao Bobi Marjanović, malo koga je on blokirao. Po mom mišljenju Izundu ima tajming, razočarani smo, ali početak je. Bez Nvorinih poena i stvarno mislim da bi Navaro morao da mirno pogleda utakmicu i da vidi da li je moguće da ovaj nije dao nijedan koš. Nešto se dešavalo dok je Džons unutra. Treba nešto da se kreira, ovo su igrači kada se kreira, onda mogu i da poentiraju - rekao je Đurović.

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