Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa u beogradskoj "Areni" rezultatom 77:83 na otvaranju nove sezone Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

 U narednom kolu već u utorak Zvezda dočekuje Hapoel, dok će Žalgiris ugostiti Olimpijakos.

Svoje prve impresije nakon debija na klupi dao je novi trener crveno-belih Ibon Navaro.

"U drugom poluvremenu nismo uspeli da napravimo razliku i uđemo u reket kako treba. Nismo na najbolji način koristili male faulove. U ključnim momentima oni su igrali pametnije", rekao je Navaro.

Ne propustiteEvroligaVREME JE ZA POJAČANJA? Novi centar ipak stiže u Zvezdu posle Žalgirisa? Motli se raspao, Nvora "Jovo nanovo"!
ZVEZDA-ZALGIRIS_0077.jpg
EvroligaNOVA HIT IZJAVA VLADE ĐUROVIĆA O POJAČANJIMA ZVEZDE: "Drži vodu, dok majstori odu"!
Vlade Đurović
EvroligaMOĆNA KOREOGRAFIJA DELIJA U ARENI! Navijači Crvene zvezde još jednom oduševili sve! Posvetile transparent poginulim Srbima sa Kosova i Metohije! (VIDEO)
Delije koreografija Evroliga
EvroligaBRAJANT STAVIO ZVEZDU ISPRED PARTIZANA: Novi igrač Hapoela napravio rang listu klubova Evrolige...
Elajdža Brajant na meču Hapoel - Real Madrid

01:07
Magija Tadića i gol Srbije  Izvor: Arena 2 Premium