CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS 77:83 (21:28, 24:15, 12:16, 20:24)
EVROLIGA
PRVE REČI IBONA NAVARA POSLE PORAZA OD ŽALGIRISA: Španski stručnjak otkrio šta je presudilo...
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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa u beogradskoj "Areni" rezultatom 77:83 na otvaranju nove sezone Evrolige.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport
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U narednom kolu već u utorak Zvezda dočekuje Hapoel, dok će Žalgiris ugostiti Olimpijakos.
Svoje prve impresije nakon debija na klupi dao je novi trener crveno-belih Ibon Navaro.
"U drugom poluvremenu nismo uspeli da napravimo razliku i uđemo u reket kako treba. Nismo na najbolji način koristili male faulove. U ključnim momentima oni su igrali pametnije", rekao je Navaro.
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