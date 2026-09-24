U narednom kolu već u utorak Zvezda dočekuje Hapoel, dok će Žalgiris ugostiti Olimpijakos.

Svoje prve impresije nakon debija na klupi dao je novi trener crveno-belih Ibon Navaro .

"U drugom poluvremenu nismo uspeli da napravimo razliku i uđemo u reket kako treba. Nismo na najbolji način koristili male faulove. U ključnim momentima oni su igrali pametnije", rekao je Navaro.