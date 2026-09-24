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Olimpijakos su predvodili Tajler Dorsi sa 25 poena i Saša Vezenkov sa 22 poena i četri skoka.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Žan Montero u pobedi je učestvovao sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija, Tajrik Džons sa 12 poena i osam skokova, a Tajson Vord sa 11 poena.

U ekipi Baskonije Ej Džej Loson imao je 20 poena, a Tadas Sedekerskis 15 poena.

U drugom kolu Olimpijakos će igrati u Kaunasu protiv Žalgirisa, a Baskonija će kao gost igrati protiv Valensije.

Košarkaši Barselone pobedili su na svom terenu Efes 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15).

U španskom timu Dario Brisuela postigao je 20 poena, Kevin Panter 19, a po 10 poena dodali su Umodža Gibson i Olek Balcerovski.

Najefikasniji u ekipi Efesa bio je Majk Džejms sa 22 poena, uz pet asistencija i četiri skoka, Dario Šarić imao je 17 poena i pet skokova, a Metju Strazel 12 poena.

Barselona će u drugom kolu igrati na gostujuećm terenu protiv Dubaija, a Efes će u Istanbulu igrati protiv Real Madrida.