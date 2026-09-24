Košarkaši Asvela pobedili su na svom terenu Makabi iz Tel Aviva 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17), u utakmici prvog kola Evrolige.
Evroliga
ASVEL SRUŠIO MAKABI: Francuzi silovito otvorili Evroligu
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Francusku ekipu predvodili su Džej Krauder sa 19 poena, četri skoka i četiri asistencije, Peti Mils sa 15 poena, a Mark-Oven Fodzo Dada sa 14 poena i pet asistencija.
U ekipi Makabija Džejlen Hord imao je 15 poena i šest skokova, Jam Madar 13 poena i osam asistencija, a Roman Sorkin 13 poena i pet skokova.
U drugom kolu Asvel će u Atini igrati protiv Panatinaikosa, a Makabi će kao domaćin igrati protiv Bešiktaša.
(Beta)
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