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Francusku ekipu predvodili su Džej Krauder sa 19 poena, četri skoka i četiri asistencije, Peti Mils sa 15 poena, a Mark-Oven Fodzo Dada sa 14 poena i pet asistencija.

U ekipi Makabija Džejlen Hord imao je 15 poena i šest skokova, Jam Madar 13 poena i osam asistencija, a Roman Sorkin 13 poena i pet skokova.

U drugom kolu Asvel će u Atini igrati protiv Panatinaikosa, a Makabi će kao domaćin igrati protiv Bešiktaša.

(Beta)

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Delije - koreografija Izvor: Kurir