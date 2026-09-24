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U narednom kolu već u utorak Zvezda dočekuje Hapoel, dok će Žalgiris ugostiti Olimpijakos.

Trener košarkaša Žalgirisa Tomas Masijulis rekao je da su se njegovi igrači borili za svaku loptu u večerašnjoj utakmici i pobedi protiv Crvene zvezde na početku nove sezone u Evroligi i da ima dobar tim, ali da to mora da se pokaže na terenu.

"Bila je jako dobra utakmica. Želim da zahvalim našim navijačima. Drugo poluvreme je bilo dobro sa naše strane, pogotovo što se tiče odbrane. U prvom poluvremenu smo primali mnogo lakih poena iz kontranapada i skokova u napadu, mogli smo biti mnogo čvršći. Moji igrači su se večeras borili za svaku loptu", rekao je Masijulis na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Beogradu Crvenu zvezdu 83:77, u prvom kolu Evrolige.

Trener je upitan zbog čega je delovao toliko nervozno u pojedinim situacijama.

"U prvom poluvremenu smo grešili u odbrani, nismo pravili male faulove, puštali smo lake šuteve za tri poena, pa možda zato", rekao je on.

Upitan je i da li je ovaj tim Žalgirisa bolji od prošlosezonskog.

"Imamo drugačije igrače, igramo sa drugačijim stilom i dalje učimo kako treba da igramo zajedno", naveo je.

Žalgris je ove sezone angažovao Jonasa Valančijunasa, a Masijulis je rekao da su svi ponosni što je u timu.

"On je hteo da se vrati, i to baš u naš tim. To pokazuje da naš klub radi dobar posao. I dalje želi da igra, i dalje želi da se dokazuje. On je dobar lik, i dobar lider, u svlačionici ga svi slušaju, i što je najvažnije želi da pomogne timu da pobedi", naveo je on.

"Za mene je cilj da budemo što bolji iz dana u dan. Korak po korak, svaku utakmicu, svaki trening. Ja želim samo da radim svoj posao, da ne mislim mnogo. Imamo dobar tim, ali treba to da pokažemo na terenu", istakao je Masijulis.

Žalgiris će u drugom kolu dočekati branioca titule Olimpijakosa.