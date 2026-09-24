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Košarkaši Žalgirisa savladali su Crvenu zvezdu sa 83:77 na startu Evrolige u Beogradskoj areni.

Posle meča oglasio se bek Žalgirisa, a bivši igrač Partizana Sterling Braun. On je imao i posebnu poruku za crno-bele:

- Da, uvek je dobar osećaj pobediti ovde. Igraju čvrsto, znate, uvek će to biti dobra utakmica, očekujem borbu u svakom meču. Tako da, ostvariti pobedu danas je bila velika stvar za nas.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Srećan je kako za sada izgleda ekipa Žalgirisa.

- Mislim da ćemo izgledati zaista dobro kako vreme bude prolazilo. Trenutno se još uvek navikavamo jedni na druge, još uvek učimo sistem tako da to postane prirodno, bez previše razmišljanja o tome. Za to je potrebno vreme, tu su različite šeme i koncepti, ali nije to ništa sa čim nećemo moći da se nosimo i što mi novi igrači nećemo moći da usvojimo. Tako da, znate, nakon što budemo igrali zajedno neko vreme, mislim da ćemo biti sasvim u redu.

Sviđa mu se igra zajedno sa Jonasom Valančijunasom.

- O, sjajno je. On je sjajan momak, odličan u svlačionici i na terenu. Svi znate šta on donosi – privlači pažnju na sebe, može da poentira kad god poželi, izuzetno je jak u reketu. Uz to, pronalazi saigrače kada ga udvajaju ili kada se odbrana fokusira na njega. Tako da, odlično je, baš mi se sviđa.

Bilo mu je zanimljivo da igra sa Zvezdom, ali ne u dresu Partizana.

- Bilo je drugačije, pomalo čudno, ali na kraju dana morate da izađete, da se takmičite i pokušate da pobedite. Biti u ovoj hali mi je probudilo mnogo uspomena, posebno iz mečeva protiv njih. Bila je to noć u kojoj sam jednostavno mogao da se fokusiram na novi tim i na pobedu.

- Želim im samo najbolje. Tamo i dalje imam momke koje poštujem, dobre prijatelje. Tako da, definitivno im želim sve najbolje, želim i organizaciji sve najbolje i nadam se da će nastaviti da rastu i napreduju.

Sa pojedinim igračima se i video.

- O, da, video sam nekoliko momaka. Sreli smo se danas nakon šuterskog treninga, tako da je to bilo super.

Misli da Jonas Valančijunas može da bude i MVP Evrolige.

- Mislim da da. Mislim da će biti tu. Kao što sam rekao, privlači mnogo pažnje, izuzetno je jak pod košem, poentiraće, hvataće skokove, biće dominantna sila. Timovi će definitivno morati da smisle kako da ga zaustave. Ako nastavi da veruje u sistem i da igra svoju igru, sigurno će biti prava sila, baš kao što sam i rekao.

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