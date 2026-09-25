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Košarkaši Partizana od 20.45 časova u beogradskoj Areni dočekuju Armani iz Milana na startu Evrolige.

Biće ovo utakmica u kojoj će crno-beli tim pokušati da prekine neugodni niz koji traje od povratka u Evroligu.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan

Partizan, naime, nijednom nije uspeo da pobedi u prvoj utakmici u ovom takmičenju.

U sezoni 2022/23 Partizan je sezonu otvorio u Berlinu. Uprkos velikoj podršci sa tribina, crno-beli su prilično lako i ubedljivo izgubili od Albe - 100:84.

Godinu dana kasnije, scenario kao preslikan. Samo je u pitanju "Mivtahim arena" u Tel Avivu, a rival je Makabi. "Ponos Izraela" savladao je "Ponos Srbije" sa 96:81.

U sezoni 2024/25 Partizan je gostovao Baskoniji. Meč je bio neizvestan, ali su crno-beli u finišu poklekli i izgubili sa 88:82.

Konačno, prošle godine Partizan je položio oružje u Dubaiju. Domaćin je na premijeri slavio sa 89:76.

Da li su "Manekeni" zgodna prilika da crno-beli prekinu prokletstvo pokazaće večerašnji meč.