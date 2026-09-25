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Crvena zvezda nije uspela da pobedom otvori novu sezonu Evrolige.

Žalgiris je odneo trijumf iz Beograda, a pogled na statistiku dosta govori o tome zbog čega je crveno-beli tim ostao praznih šaka.

Bilo je igrača koji su pružili sasvim korektne partije, bilo je i onih koji su se borili i kada ih nije išao šut, ali je bilo i nekoliko ozbiljnih podbačaja.

Kris Džons je u potpunosti opravdao očekivanja, sa 15 poena i čak osam asistencija bio daleko najkorisniji Zvezdin igrač. S druge strane, Džonatan Motli odigrao je jednu od onih utakmica koje bi najradije što pre da zaboravi.

A između njih – mnogo pitanja.

Neki su svoju ulogu odradili korektno, neki su pokušavali da doprinesu na druge načine, ali je Zvezdi u tesnoj završnici jednostavno nedostajalo više raspoloženih igrača.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Motli - dva poena, nula skokova i šest izgubljenih lopti

Teško da je išta pošlo za rukom Džonatanu Motliju.

Amerikanac je za 14 minuta i osam sekundi postigao svega dva poena, uz šut iz igre 1/7. Ostao je bez ijednog skoka, imao dve asistencije, ali i čak šest izgubljenih lopti, uz pet ličnih grešaka.

Indeks korisnosti sve govori – -13.

Još gore izgleda +/- statistika, koja je kod Motlija bila čak -19. Zvezda je, dakle, sa njim na parketu napravila ogroman zaostatak.

Motli je jednostavno imao utakmicu za zaborav.



Džons - 15 poena i osam asistencija

Ako je Motli bio najveći problem, Kris Džons je bio potpuno suprotna priča.

Za manje od 19 minuta na parketu uspeo je da ubaci 15 poena, uz sjajnih 5/6 iz igre, jednu pogođenu trojku i dva slobodna bacanja.

Imao je čak osam asistencija i dve ukradene lopte, a meč je završio sa indeksom 25, ubedljivo najboljim u Zvezdinom timu, dok je njegov +/- bio +3.

Džons je pokušavao da povuče ekipu kada je bilo najvažnije, ali je problem bio što nije imao dovoljno raspoloženih saigrača.

Batler i Kramer - korektno, ali ne i dovoljno

Džered Batler je završio utakmicu sa 11 poena, četiri skoka i indeksom 11. Pogodio je tri trojke iz sedam pokušaja i imao je pozitivan +/- od +2.

Nije bio igrač koji je napravio razliku, ali teško da može da mu se mnogo toga zameri.

David Kramer je takođe ubacio 11 poena, uz odličnih 3/5 za tri poena. Dodao je četiri skoka, a indeks korisnosti bio mu je 10.

Međutim, njegov +/- bio je -3, pa je njegov učinak ipak ostao bez pravog odraza na konačan rezultat.

Moneke i Izundu - solidni

Čima Moneke je bio jedan od onih igrača koji su donosili energiju.

Ubacio je devet poena, uhvatio četiri skoka i završio sa indeksom 10. Uz to, imao je +3 kada je bio na parketu.

Nije to bila partija za pamćenje, ali jeste ona vrsta učinka koja je Zvezdi bila potrebna.

Ebuka Izundu je za 15 minuta i 22 sekunde ubacio sedam poena, uz odličnih 3/4 za dva i četiri skoka.

Indeks 9 i +3 u +/- statistici pokazuju da je svoje minute iskoristio sasvim pristojno.

Oželej - sedam skokova i dve trojke

Semi Oželej je završio sa devet poena i sedam skokova, uz odličnih 2/3 za tri poena.

Indeks mu je bio 9, a +/- +1.

Nije bio spektakularan, ali je pružio ono što se od njega traži – pogodio je kada je imao prostora i bio prisutan u skoku.

Nvora - deset poena, ALI...

Džordan Nvora je postigao 10 poena i imao pet skokova, ali uz 3/8 iz igre.

Indeks korisnosti 8 i +/- -5 govore da njegov doprinos nije bio na nivou koji sugeriše sam broj poena.

Imao je svojih dobrih trenutaka, ali nije uspeo da bude konstantan faktor.

Vajler-Beb bez poena

Nik Vajler-Beb će u statistici prvo upasti u oči zbog nule u rubrici poena.

Za više od 21 minuta nije pogodio nijedan šut iz igre – 0/3 – i završio je sa indeksom -4 i +/- -9.

Ipak, bilo bi nepravedno reći da nije dao ništa.

U odbrani je bio aktivan, radio je veliki deo posla koji se ne vidi odmah u boks skoru, a imao je tri skoka, četiri asistencije i dve blokade.

Problem je, međutim, što Zvezda od igrača sa tolikom minutažom nije mogla da dobije gotovo nikakav napadački učinak.

Karter - premalo

Tajson Karter je ostao na samo tri poena.

Za 16 minuta i devet sekundi imao je 0/1 za dva i 1/3 za tri, uz tri skoka, asistenciju i dve ukradene lopte.

Indeks 3, a +/- čak -13.

Nije imao Motlijevu katastrofalnu partiju, ali je i njegov doprinos bio premali za utakmicu u kojoj je Zvezdi nedostajalo poena sa više strana.

Srbi - gotovo nevidljivi

I na kraju – srpski igrači.

Ognjen Dobrić je za nešto manje od pet minuta ostao bez poena i imao jedan skok. Njegov +/- je bio +7, ali je minutaža bila premala da bi taj podatak imao ozbiljniju težinu.

Stefan Miljenović je na parketu proveo svega 20 sekundi.

Dakle, od srpskih igrača Zvezda praktično nije dobila konkretnu produkciju.

Dobrić nije uspeo da se nametne, dok Miljenović nije ni dobio dovoljno vremena da uradi bilo šta.

Statistika Zvezde protiv Žalgirisa Foto: Screenshot

Kada se podvuče crta, Džons je bio ono što je Zvezdi bilo potrebno – lider. Motli je bio potpuno suprotno.

Petnaest poena i osam asistencija sa jedne strane, dva poena, nula skokova i šest izgubljenih lopti sa druge.

Batler, Kramer, Moneke, Izundu i Oželej imali su svoje dobre momente, ali niko od njih nije uspeo da se nametne u meri u kojoj je to uradio Džons. Vajler-Beb je doprinosio u odbrani, ali bez poena, Karter je ostao na tri, dok srpski igrači praktično nisu imali priliku da naprave ozbiljniji uticaj.

Za utakmicu koja je završena sa samo šest poena razlike, upravo je to možda i najveći problem Zvezde – imala je jednog pravog lidera, ali ne i dovoljno igrača koji su mogli da ga isprate.