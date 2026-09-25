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Crveno-beli su imali svoje momente, bilo je preokreta, borbe i velike drame do samog kraja, ali je Žalgiris na kraju odneo pobedu iz Beogradske arene.

Crvena zvezda je na startu Evrolige doživela bolan poraz od litvanskog velikana, a sada je pred vama prilika da pogledate sve ono što je obeležilo ovaj uzbudljivi duel.

Najbolje akcije, atraktivni potezi, ključni momenti i detalji iz utakmice koja je do poslednjih minuta držala navijače u neizvesnosti.

Zvezda je pokušavala da pronađe odgovor, Arena je gurala crveno-bele, ali je Žalgiris uspeo da ostane mirniji kada se meč lomio.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Kako je izgledala borba na parketu? Koji potezi su podigli Arenu na noge, a koji momenti su prelomili utakmicu?

Pogledajte najzanimljivije detalje meča Zvezda – Žalgiris:

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Slavlje igrača i navijača Žalgirisa Izvor: MONDO/Nikola Lalović