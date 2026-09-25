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Crvena zvezda je porazom od Žalgirisa otvorila sezonu Evrolige, a posle utakmice posebno se pričalo o partiji Džonatana Motlija.

Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović izneo je žestoke kritike na račun centra crveno-belih.

Motli je protiv Žalgirisa na parketu proveo nešto više od 14 minuta, postigao svega dva poena, a utakmicu završio sa čak pet ličnih grešaka, od čega četiri u napadu. Uz to, imao je i pet izgubljenih lopti. Indeks korisnosti -13!

Za Đurovića je to bilo posebno razočaranje.

"Kada je Motli dolazio, prvi sam rekao da je on mentalno bolji, nije bez talenta. Mentalno nigde nije pomogao, jer je takav. Na utakmici jedan profesionalac napravi četiri faula u napadu, to su četiri izgubljene lopte, ubrzani bonus. Dao je samo dva poena", rekao je Đurović analizirajući meč.

Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

A onda je usledila rečenica koja će sigurno odjeknuti među navijačima Zvezde.

"Nije bez talenta, samo mentalno nije dorastao za ovaj rang takmičenja. Gde god je bio Motli pravio je incidente. Hteli su da ga oteraju i iz Hapoela", istakao je iskusni stručnjak.

Đurović je posebno ukazao na činjenicu da je Motli imao velikih problema u duelu sa Jonasom Valančijunasom, dok je Ebuka Izundu, prema njegovom mišljenju, ostavio bolji utisak u pojedinim situacijama.

"Kada je Valančijunas na terenu, on je ulazio. Izundu mu je dao više poena, iako je niži. Mislim da bi ga bolje čuvao", rekao je Đurović.

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Đurović traži pojačanje

Nije se tu zaustavio.

Stručni konsultant smatra da Zvezda mora da reaguje i na tržištu i da dovede još jednog visokog igrača. Kao primer igrača koji bi nedostajao ovakvom timu pomenuo je Džoela Bolomboja.

Đurović je istovremeno apelovao da se više poverenja pruži i Izunduu, koji je protiv Žalgirisa dobio priliku da se suprotstavi Valančijunasu.

Poruka je jasna: Zvezdu čeka mnogo posla pod košem, a od Motlija se očekuje mnogo više.

Posle prvog evropskog meča, upravo je partija američkog centra postala jedna od najvećih tema u crveno-belom taboru.