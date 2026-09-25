Slušaj vest

Novi bek Crvene zvezde Nik Vajler-Beb izneo je utiske nakon poraza od Žalgirisa na startu Evrolige, a posebno je govorio o detaljima koji su, prema njegovom mišljenju, odlučili utakmicu.

Vajler-Beb je u izjavi za "Meridian sport" priznao da je bilo i dobrih i loših trenutaka, ali je naglasio da crveno-beli imaju još mnogo prostora za napredak.

"Mislim da je bilo dobrih, ali i loših trenutaka. Evidentno je da imamo još mnogo prostora za napredak, ali, s obzirom na to gde smo sada i koliko dugo smo zajedno, mislim da je ovo dobar znak onoga što nas očekuje", rekao je Nik Vajler-Beb.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

A onda je novi bek Zvezde jasno ukazao na ono što smatra glavnim razlogom poraza.

"Razlog za poraz su možda izgubljene lopte, a isto tako oni kao da su imali previše ofanzivnih skokova i samim tim prilika da lako poentiraju. Kad se pogleda sve, sitnice su odlučile utakmicu u njihovu korist", istakao je Vajler-Beb.

Novi košarkaš crveno-belih otkrio je i šta im je trener Ibon Navaro poručio nakon neuspeha.

"Rekao nam je da nastavimo tamo gde smo stali. Da nastavimo da napredujemo, da budemo sve bolji i da narednih dana budemo bolji nego što smo bili danas", preneo je Vajler-Beb.

Posebno zanimljivo bilo je njegovo objašnjenje zbog čega je ostao bez poena protiv litvanskog tima.

Iako nije uspeo da se upiše u strelce, Vajler-Beb kaže da problem nije bila trema.

"Nisam bio baš nervozan, više uzbuđen. Mislim da je to bilo iščekivanje zbog povratka ovde i početka nove sezone i svega što ona donosi. Tako da je više bilo iščekivanja i uzbuđenja", zaključio je novi bek Crvene zvezde.

Zvezda će tako već u narednim mečevima imati priliku da popravi utisak, a od Vajler-Beba se očekuje mnogo veći doprinos u napadu.