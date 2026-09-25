Slušaj vest

Jonas Valančijunas je ovog leta stigao u Žalgiris kao jedan od najzvučnijih transfera u evropskoj košarci, a već na startu Evrolige pokazao je zbog čega su očekivanja velika.

Litvanski centar bio je među najzaslužnijima za pobedu Žalgirisa nad Crvenom zvezdom, pošto je utakmicu završio sa 13 poena, osam skokova i dve asistencije.

Ipak, njegov debi u Beogradu mogao je da bude još upečatljiviji.

Valančijunas je zbog krvarenja iz nosa morao da provede nešto manje vremena na parketu, ali ga to nije sprečilo da odigra važnu ulogu u trijumfu litvanskog tima.

Posle utakmice bio je jasan - najvažnije je da je Žalgiris odneo pobedu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

"Najvažnije je da smo pobedili. Bilo je teško, mučili smo se. Oba tima su igrala dobro. Bila je to dobra utakmica. Lepo je što smo u ovakvoj atmosferi, u tako teškoj utakmici, uspeli da ostvarimo pobedu. Idemo dalje, ne možemo previše da slavimo. Naravno, pobeda prija, ali ovo je samo jedna od mnogih", rekao je Valančijunas.

A onda je usledila zanimljiva reakcija na atmosferu u Beogradskoj areni.

Iako je godinama igrao u NBA ligi, gde nije često imao priliku da oseti atmosferu kakva prati utakmice u Evroligi, iskusni centar nije želeo previše da se osvrće na zvižduke sa tribina.

"Neću ništa da kažem, ne želim nikoga da hvalim, ali možete da čujete gde igrate. Sve je to u redu, to je deo igre. Biće zvižduka. Ne obraćate pažnju na takve stvari i jednostavno igrate", poručio je Valančijunas.

Ipak, ono što je privuklo dodatnu pažnju jeste njegovo zdravstveno stanje.

Krvarenje iz nosa poremetilo je njegovu minutažu, pa je jedan od najzvučnijih igrača koji su ovog leta stigli u Evropu ranije završio svoj nastup.

Na pitanje o povredi, Valančijunas nije želeo da nagađa.

"Neću sam sebi postavljati dijagnozu. Možda će uraditi dodatne preglede, pa ćemo videti", rekao je Litvanac.