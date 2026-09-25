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Džonatan Motli će što pre želeti da zaboravi utakmicu protiv Žalgirisa.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Centar Crvene zvezde imao je partiju za zaborav, a njegov učinak protiv litvanskog velikana posebno će ostati upamćen po jednom podatku – indeksu korisnosti od -13.

Motli je na parketu proveo nešto više od 14 minuta, a za to vreme uspeo je da postigne svega dva poena, uz 0 skokova i dve asistencije.

Ali tu nije kraj.

Amerikanac je imao čak šest izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka, što je njegov konačni indeks spustilo na neverovatnih -13.

Takav učinak ga svrstava među najgore individualne partije u istoriji Evrolige.

Prema dostupnim istorijskim podacima, samo je Hrvat Luka Žorić imao lošiji indeks od centra Zvezde (-14).

Žorić je do tog neslavnog učinka stigao u dresu Fenerbahčea, u gostujućem meču protiv Barselone 15. novembra 2013. godine.

Luka Žorić Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Hrvatski centar je tada za nešto manje od 16 minuta na parketu ostao bez poena, uz šut 0/5, a zabeležio je jedan skok, jednu asistenciju, šest izgubljenih lopti i četiri lične greške.

Konačan indeks - minus 14.

Motli se, dakle, protiv Žalgirisa približio toj neslavnoj granici.

Za igrača od kojeg se mnogo očekuje, ovo je svakako bio debi za zaborav.

Motli nije uspevao da pronađe ritam u napadu, izgubio je veliki broj lopti, brzo je ušao u problem sa ličnim greškama, a za više od 14 minuta na parketu ostao je na samo dva poena.

Šest izgubljenih lopti, pet faulova i indeks -13.

Brojke dovoljno govore o tome koliko je loše izgledalo njegovo veče protiv Žalgirisa.

A kada se na sve to doda podatak da je samo jedan igrač u dostupnoj istorijskoj statistici imao lošiji indeks, jasno je zašto je Motlijeva partija izazvala toliku pažnju.