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Crvena zvezda je porazom od Žalgirisa otvorila novu sezonu Evrolige, ali osim rezultata 77:83, jedan podatak posebno bode oči.

Srpski igrači crveno-belih nisu postigli nijedan poen.

Od domaćih igrača u rotaciji su se našli samo Ognjen Dobrić i Stefan Miljenović, a njihova ukupna minutaža bila je - svega pet minuta i pet sekundi.

To je podatak koji će sigurno otvoriti raspravu među navijačima.

Dobrić je na parketu proveo 4 minuta i 45 sekundi. Za to vreme nije uspeo da se upiše u strelce, ali je zabeležio jedan skok, dok je njegov plus/minus iznosio +7.

Stefan Miljenović je, sa druge strane, dobio tek 20 sekundi. Da, dobro ste pročitali - 20 sekundi!

Dobrić nije uspeo da se nametne u kratkom periodu koji je dobio, dok Miljenović nije ni dobio dovoljno vremena da pokaže bilo šta na terenu.

I tako dolazimo do pomalo neverovatne statistike:

Srpski igrači Zvezde - nula poena.

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Naravno, jedna utakmica ne može da bude dovoljna za velike zaključke. Trener ima svoju rotaciju, utakmica je imala svoj tok, a Evroliga zahteva specifične odluke iz minuta u minut.

Ipak, podatak ostaje.

Crvena zvezda je protiv Žalgirisa odigrala praktično bez konkretnog doprinosa svojih srpskih igrača, dok je najveći deo tereta ponovo bio na strancima.

A upravo tu počinje mnogo šira priča.

Koliko Crvena zvezda može da dobije od domaćih igrača ako u utakmici Evrolige zajedno provode samo nešto više od pet minuta na parketu?

Posebno je zanimljiv slučaj Miljenovića. Dvadeset sekundi nije dovoljno vremena da igrač uhvati ritam, oseti utakmicu i pokaže šta može. Dobrić je dobio nešto više prostora, ali ni 4:45 nije minutaža u kojoj se lako može očekivati ozbiljna napadačka produkcija.

Stefan Miljenović Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

I zato ovaj podatak ne treba posmatrati samo kroz broj poena.

Nula poena jeste činjenica, ali minutaža je ono što dodatno privlači pažnju.

Zvezda je izgubila šest razlike, pa će se posle utakmice analizirati svaki promašaj, izgubljena lopta, skok i greška u odbrani.

Ali među statistikama koje će ostati zapisane stoji i jedna veoma neobična:

Srpski igrači – 0 poena.

Ukupna minutaža – 5:05.

Dobrić je dobio 4:45, Miljenović samo 20 sekundi.

I upravo će taj podatak otvoriti pitanje koje će pratiti Zvezdu i u nastavku sezone – kakva je zapravo uloga domaćih igrača u evroligaškoj rotaciji crveno-belih?