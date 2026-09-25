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Crno-beli su posebnom objavom na Instagramu najavili početak evropske avanture i na sebi svojstven način podsetili navijače da je vreme za povratak na tribine. Objavu prati nesvakidašnja priča o tome šta se dešava u Beogradu kada se približi trenutak početka sezone - od muve koja sleće na semafor, preko Marka koji nervozno gricka nokte, do priprema navijača koji proveravaju srećne majice, šalove i čarape „protiv uroka“.

Poruka je jasna - nema više čekanja. Partizan ponovo ulazi u desetomesečni evropski maraton, a sa njim kreću i sve ono što navijači crno-belih dobro poznaju: euforija, nada, drama, strepnja i utakmice koje se često gledaju na ivici živaca.

„Jer samo nekoliko sati kasnije, ova hala biće puna ljudi koji maštaju o normalnom krvnom pritisku, ali ipak dobrovoljno pristaju na svaku sekundu muke, drame i pokidanih živaca“, poručili su iz Partizana u objavi koja je odmah privukla pažnju.

A razlog za sve to stiže večeras. U Beogradsku arenu dolazi Olimpija iz Milana, a prvi meč nove evroligaške sezone zakazan je za 20.45. Biće to prvi pravi takmičarski test ekipe Đoana Penjaroje, koja u novu sezonu ulazi sa značajno promenjenim sastavom.