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KK Crvena zvezda nije uspela da pobedom otvori novu sezonu Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni poražena od Žalgirisa rezultatom 83:77.

Posebno će svoj debi želeti da zaboravi novi centar crveno-belih Džonatan Motli, koji je odigrao veoma lošu utakmicu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Motli je na parketu proveo svega 14 minuta, a za to vreme uspeo je da postigne samo dva poena, uz šut iz igre 1/7. Imao je i dve asistencije, ali bez ijednog skoka, dok je utakmicu završio sa čak šest izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka.

Njegov indeks korisnosti iznosio je -13, što je, prema podacima "Basketball Intelligence", jedan od najlošijih učinaka u istoriji Evrolige. Motli je imao i najviše izgubljenih lopti među svim igračima prvog kola.

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