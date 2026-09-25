Crvena zvezda je doživela poraz od Žalgirisa, a Džonatan Motli je imao katastrofalan debi sa samo dva poena i šest izgubljenih lopti.
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NIKO NIJE OČEKIVAO OVAKAV DEBI! Motli razočarao, Zvezdi već treba novo rešenje pod košem?
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KK Crvena zvezda nije uspela da pobedom otvori novu sezonu Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni poražena od Žalgirisa rezultatom 83:77.
Posebno će svoj debi želeti da zaboravi novi centar crveno-belih Džonatan Motli, koji je odigrao veoma lošu utakmicu.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport
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Motli je na parketu proveo svega 14 minuta, a za to vreme uspeo je da postigne samo dva poena, uz šut iz igre 1/7. Imao je i dve asistencije, ali bez ijednog skoka, dok je utakmicu završio sa čak šest izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka.
Njegov indeks korisnosti iznosio je -13, što je, prema podacima "Basketball Intelligence", jedan od najlošijih učinaka u istoriji Evrolige. Motli je imao i najviše izgubljenih lopti među svim igračima prvog kola.
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