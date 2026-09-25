Slušaj vest

KK Crvena zvezda nije uspela da pobedom otvori novu sezonu Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni poražena od Žalgirisa rezultatom 83:77.

Posebno će svoj debi želeti da zaboravi novi centar crveno-belih Džonatan Motli, koji je odigrao veoma lošu utakmicu.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Motli je na parketu proveo svega 14 minuta, a za to vreme uspeo je da postigne samo dva poena, uz šut iz igre 1/7. Imao je i dve asistencije, ali bez ijednog skoka, dok je utakmicu završio sa čak šest izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka.

Njegov indeks korisnosti iznosio je -13, što je, prema podacima "Basketball Intelligence", jedan od najlošijih učinaka u istoriji Evrolige. Motli je imao i najviše izgubljenih lopti među svim igračima prvog kola.

Ne propustiteEvroligaNULA KOJA BOLI VIŠE OD PORAZA! Zvezdini Srbi bez poena, a minutaža MIZERNA! Ozbiljan ALARM!
zvezda-zlatibor-3-7524869.JPG
EvroligaVALANČIJUNAS NIJE IMPRESIONIRAN NAVIJAČIMA ZVEZDE! Srušio crveno-bele pa progovorio o atmosferi u Beogradu!
Jonas Valančijunas
Evroliga"MENTALNO NIJE DORASTAO!" Đurović brutalno opleo po Zvezdinom centru: "Gde god je bio pravio je INCIDENTE!"
Vlade Đurović
EvroligaVREME JE ZA POJAČANJA? Novi centar ipak stiže u Zvezdu posle Žalgirisa? Motli se raspao, Nvora "Jovo nanovo"!
ZVEZDA-ZALGIRIS_0077.jpg

BONUS VIDEO:

00:23
Delije - koreografija Izvor: Kurir