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Žalgiris je uspešno otvorio novu sezonu Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni savladao Crvenu zvezdu rezultatom 83:77, ali bi pobeda mogla skupo da košta litvanski tim.

Jedan od najboljih igrača ekipe iz Kaunasa bio je nekadašnji plej Partizana Najdžel Vilijams-Gos, koji je meč završio sa 14 poena, šest asistencija, dva skoka i dve ukradene lopte. Ipak, Amerikanac je završnicu utakmice proveo na klupi, a razlog bi mogla da bude povreda zadnje lože.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Vilijams-Gos Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Osetio sam bol u zadnjoj loži, ali sam pokušao da igram. Međutim, osetio sam nelagodu na poslednjem prodoru. Moramo da sačekamo kakva će biti dijagnoza“, rekao je Vilijams-Gos posle utakmice za "Basket News".

Dodatnu zabrinutost izazvala je izjava trenera Tomasa Masijulisa, koji nije mogao da ponudi dobre vesti.

- Deluje zabrinjavajuće, ali ništa ne znamo. Lekari će uraditi testove, pa ćemo dobiti pravu sliku. Ipak, ne izgleda dobro - poručio je trener Žalgirisa.

Situacija je posebno nezgodna jer Žalgiris već ne može da računa na Sejbena Lija, koji je doputovao u Beograd, ali nije bio u sastavu za utakmicu protiv Zvezde.

Ukoliko se potvrdi da Vilijams-Gos mora na pauzu, Kaunas bi mogao da ostane bez još jednog važnog beka upravo pred duplo kolo Evrolige. Žalgiris najpre dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos, a potom gostuje Parizu.

Zato će svi u litvanskom klubu sa posebnom pažnjom čekati rezultate lekarskih pregleda Vilijamsa-Gosa.

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